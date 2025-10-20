Grenzenloser Tierschutz: Im Einsatz für Streuner

Katzen sind die Lieblinge der Österreicherinnen und Österreicher. Rund 2,02 Millionen Samtpfoten leben in heimischen Haushalten – damit ist die Katze das beliebteste Haustier des Landes, noch vor dem Hund. Doch so sehr wir unsere Stubentiger auch verwöhnen, so gibt es doch ein Problem, das gerne verdrängt wird – nämlich Freigänger-Tiere, die sich vielerorts immer noch unkontrolliert vermehren.