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Altach im ÖFB-Cup

Vor einem Pflichtsieg gegen einen Unbekannten

Vorarlberg
04.09.2026 08:55
Yann Massombo könnte erstmals wieder in der Startelf stehen.
Yann Massombo könnte erstmals wieder in der Startelf stehen.(Bild: GEPA)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Der SCR Altach empfängt heute (18.30) in der zweiten Runde des ÖFB-Cups vor eigenem Publikum den heimatlosen SK Bischofshofen. Viele Informationen über den Gegner haben die Rheindörfler nicht, Coach Ognjen Zaric erwägt einige Rotationen. 

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Kein Video, keine Spielbeobachtung, keinerlei Informationen! So „unvorbereitet“ ging der SCR Altach schon seit Jahrzehnten nicht mehr in ein Bewerbspiel. Heute gegen die SK Bischofshofen feiert also der „Fußball aus früheren Zeiten“ ein Comeback. Der Grund ist ein einfacher: Die Salzburger wurden von der Gemeinde vom dortigen Sportplatz verbannt. Weil der Klub keine neue Heimstätte vorweisen konnte, wurde ihm die Teilnahme an der neu gegründeten Regionalliga Nord verweigert.

Dennoch dürfen die Bischofshofner am ÖFB-Cup teilnehmen, weil sie sich im Salzburger Landesverband für diesen Bewerb qualifiziert haben. Die erste Runde überstanden die Salzburger in Dietach (Oberösterreich) im Elferschießen. Und hätten in Runde zwei gegen Altach Heimrecht gehabt. Das sie mangels Sportstätte nicht nützen können und deshalb einen Platztausch vorgeschlagen haben.

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Vielleicht letztes Spiel
„Wir wissen sehr wenig vom Gegner“, sagt Altachs Trainer Ognjen Zaric, „das Spiel darf für uns aber nicht zu einem Hindernis werden. Das einzige, was wir wirklich wissen, ist, dass Bischofshofen eine Mannschaft mit Regionalliga-Qualität auf den Platz schicken kann.“ Fakt ist auch, dass die Gäste heute – zu ihrem vielleicht letzten Spiel in der Vereinsgeschichte – weitgehend ohne Österreicher antreten werden. Auf Seiten der Vorarlberger wird der eine oder andere leicht angeschlagene Spieler geschont, entscheiden, wer einläuft, will Zaric aber erst heute vor der Partie.

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