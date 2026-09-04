Vor einem Pflichtsieg gegen einen Unbekannten

Vielleicht letztes Spiel

„Wir wissen sehr wenig vom Gegner“, sagt Altachs Trainer Ognjen Zaric, „das Spiel darf für uns aber nicht zu einem Hindernis werden. Das einzige, was wir wirklich wissen, ist, dass Bischofshofen eine Mannschaft mit Regionalliga-Qualität auf den Platz schicken kann.“ Fakt ist auch, dass die Gäste heute – zu ihrem vielleicht letzten Spiel in der Vereinsgeschichte – weitgehend ohne Österreicher antreten werden. Auf Seiten der Vorarlberger wird der eine oder andere leicht angeschlagene Spieler geschont, entscheiden, wer einläuft, will Zaric aber erst heute vor der Partie.