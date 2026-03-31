Vorarlbergs Finanzen 2025 besser als erwartet

Die Statistik Austria hat am Dienstag die vorläufigen Maastricht-Ergebnisse für das Jahr 2025 veröffentlicht. Diese Zahlen zeigen für Vorarlberg eine durchaus erfreuliche Entwicklung und sind besser als erwartet. Für Landeshauptmann Markus Wallner beweisen die Zahlen, dass der eingeschlagene Sparkurs erfolgreich ist – man werde diesen auch weiterhin konsequent verfolgen. Trotz des Zwischenerfolges betont der Landeshauptmann, dass die budgetäre Lage angespannt bleibe – und zwar für alle Gebietskörperschaften.