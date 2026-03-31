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Vorarlbergs Finanzen 2025 besser als erwartet

Vorarlberg
31.03.2026 18:51
Die Sparbemühungen des Landes zeigen erste Erfolge.
Die Sparbemühungen des Landes zeigen erste Erfolge.(Bild: Shourot Maurice)

Die vorläufigen Finanzzahlen für Vorarlberg für das Jahr 2025 sind deutlich positiver als budgetiert. Laut Statistik Austria ist das Defizit um rund 89 Millionen Euro niedriger als ursprünglich veranschlagt. Landeshauptmann Markus Wallner sieht darin eine Bestätigung für den eingeschlagenen Sparkurs.

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Die Statistik Austria hat am Dienstag die vorläufigen Maastricht-Ergebnisse für das Jahr 2025 veröffentlicht. Diese Zahlen zeigen für Vorarlberg eine durchaus erfreuliche Entwicklung und sind besser als erwartet. Für Landeshauptmann Markus Wallner beweisen die Zahlen, dass der eingeschlagene Sparkurs erfolgreich ist – man werde diesen auch weiterhin konsequent verfolgen. Trotz des Zwischenerfolges betont der Landeshauptmann, dass die budgetäre Lage angespannt bleibe – und zwar für alle Gebietskörperschaften.  

Defizit um 89 Millionen Euro geringer
Der Finanzierungssaldo des Landes Vorarlberg für das Jahr 2025 liegt bei minus 103,5 Millionen Euro. Im Budget-Voranschlag war man noch von einem Minus in Höhe von 192,5 Millionen Euro ausgegangen. Daraus ergibt sich eine Verbesserung von rund 89 Millionen Euro. Es handelt sich hierbei allerdings nur um vorläufige Werte, da der Rechnungsabschluss noch aussteht.

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