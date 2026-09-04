Ländle-Kicker holte sich einen Titel in Kambodscha

„Ich wäre ja eigentlich nicht spielberechtigt gewesen. Aber dadurch, dass ich eine gute Vorbereitung hatte und ein anderer Ausländer noch nicht ganz fit ist, haben sie mich für den Supercup und die ersten zwei Spiele der Meisterschaft doch registriert“, sagt Tartarotti. Trotzdem wird er im Verlauf der Meisterschaft nach der zweiten Runde nicht mehr eingesetzt. Aber es stehen ja 21 internationale Partien an, dem Bezauer wird es trotzdem nicht langweilig.