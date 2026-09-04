Ländle-Kicker holte sich einen Titel in Kambodscha

Der Bregenzerwälder Johannes Tartarotti holte in Kambodscha mit seinem Team Svay Rieng den Supercup 2026, in seinem ersten Pflichtspiel für seinen neuen Verein. In der Meisterschaft darf er nun aber nicht immer spielen – langweilig wird dem Offensivmann dennoch nicht werden.
Was für ein Einstand für Johannes Tartarotti in Kambodscha. Gleich im ersten Bewerbsspiel für seinen neuen Klub Svay Rieng holte er sich auch gleich den ersten Titel in seiner Profikarriere. Gegen Visakha gab es einen knappen 2:1-Erfolg.
„Ich wäre ja eigentlich nicht spielberechtigt gewesen. Aber dadurch, dass ich eine gute Vorbereitung hatte und ein anderer Ausländer noch nicht ganz fit ist, haben sie mich für den Supercup und die ersten zwei Spiele der Meisterschaft doch registriert“, sagt Tartarotti. Trotzdem wird er im Verlauf der Meisterschaft nach der zweiten Runde nicht mehr eingesetzt. Aber es stehen ja 21 internationale Partien an, dem Bezauer wird es trotzdem nicht langweilig.
Freundin kommt auf Besuch
Und ganz alleine ist er auch nicht. Zuletzt war seine Schwester auf Besuch, nächste Woche kommt seine Freundin Sandra Aloi endlich wieder nach Phnom Penh.
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