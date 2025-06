Melonis Tochter bedroht: Lehrer nun im Krankenhaus

Brief an Meloni vor Suizidversuch

Vor seinem Suizidversuch hatte sich der Lehrer in einem offenen Brief an die Tageszeitung „Roma“ gewandt und um ein klärendes Gespräch mit Ministerpräsidentin Meloni gebeten. „Ich bitte Sie, mich, wenn möglich, zu treffen, damit ich Ihnen in die Augen schauen und mich entschuldigen kann“, schrieb der Lehrer. Dem Vernehmen nach hat sich die nationalkonservative Politikerin zu einem Treffen bereit erklärt.