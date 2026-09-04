Spaß, Genuss und Action am Bleiburger Wiesenmarkt

Am Samstag warten für die Besucher wieder viele Highlights. Um 12 Uhr beginnt der große Festzug mit „G’schirr und G’scherr“ und Pachtzinsübergabe bevor um 14 Uhr der Wiesenmarkt offiziell mit Bieranstich eröffnet wird. Um 16 Uhr öffnet die große „Alpe-Adria-Ausstellung“ ihre Tore. Sonntag ist der Dirndl&Lederhosen Tag mit exklusiver Werner Berg Modenschau um 19.30 Uhr. Am Montag geht der Wiesenmarkt mit der Schlussverlosung und dem großen Gewinnspiel ab 16.30 Uhr ins Finale.