Spaß, Genuss und Action am Bleiburger Wiesenmarkt

Bereits am ersten Tag des Bleiburger Wiesenmarktes war einiges los. Die „Krone“ war mittendrin und hat die besten Eindrücke mit der Kamera festgehalten. Hier geht’s zur Fotogalerie!
Beim 633. Bleiburger Wiesenmarkt werden in den kommenden Tagen über 130.000 Gäste erwartet – 300 Standplätze gibt’s auf den sieben Hektar Ausstellungsfläche für Krämer, Gastronomie und Vergnügungspark. Die „Krone“ hat sich am Freitag unter die Besucher gemischt und stimmungsvolle Momente festgehalten.
Am Samstag warten für die Besucher wieder viele Highlights. Um 12 Uhr beginnt der große Festzug mit „G’schirr und G’scherr“ und Pachtzinsübergabe bevor um 14 Uhr der Wiesenmarkt offiziell mit Bieranstich eröffnet wird. Um 16 Uhr öffnet die große „Alpe-Adria-Ausstellung“ ihre Tore. Sonntag ist der Dirndl&Lederhosen Tag mit exklusiver Werner Berg Modenschau um 19.30 Uhr. Am Montag geht der Wiesenmarkt mit der Schlussverlosung und dem großen Gewinnspiel ab 16.30 Uhr ins Finale.
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