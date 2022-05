„Post City“ in Linz mit elf (!) Türmen auf Schiene

Erste Bauphase ab 2024

Der Bau der neuen „städtebaulichen Visitenkarte“ für Linz wird in mehreren Etappen erfolgen und soll bis 2030 abgeschlossen sein. In der ersten Bauphase mit Beginn 2024 sollen vier Gebäude für Wohnungen, Büros, ein Hotel und Handelsflächen sowie dazugehörige Tiefgaragen errichtet werden. Die Abbrucharbeiten am alten Postverteilerzentrum, die ursprünglich für Ende 2020 anberaumt waren, sollen nun im nächsten Jahr vonstatten gehen. Wie geht’s jetzt weiter? Am 16. Mai wird das Projekt im Ausschluss beraten, danach braucht es nur noch einen Beschluss in der nächsten Gemeinderatssitzung am 24. Mai.