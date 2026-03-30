Geldstrafe für Lkw-Lenker ist jetzt rechtskräftig

Im Bezirksgericht stellte der Sachverständige einen Aufmerksamkeitsfehler als Ursache fest: Der Pongauer hatte vor dem Abbiegevorgang nicht in den Seitenspiegel geschaut. In weiterer Folge gestand der Angeklagte den Vorwurf der fahrlässigen Tötung ein. Er wurde zu 1120 Euro Geldstrafe verurteilt. Dieses Urteil ist jetzt rechtskräftig, da nach der Verteidigung nun auch die Staatsanwaltschaft auf Rechtsmittel verzichtet.