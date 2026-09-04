Stocker’s Sovereign Wealth Fund Idea—Proposed, of All People, by Schmid

Plan: Die Hälfte der Gewinne aus staatlichen Beteiligungen an Verbund, OMV, Post, Telekom, etc. fließen in den „Staatsfonds“, jährlich etwa 700 Millionen Euro. In 30 Jahren soll das Vermögen auf 100 Milliarden angewachsen sein und dann fünf Milliarden pro Jahr ins Pensionssystem zuschießen.