Controversy Surrounding Radler
“Thanks for the suspension!” All-out attack on the association
With a sarcastic undertone, extreme athlete Lukas Kaufmann from Upper Austria launched a verbal attack against the association. The background: He was suspended for competing as a licensed rider in an unregistered race.
“Dear ladies and gentlemen of the Cycling Federation, I was really happy when I received an email from you,” begins extreme athlete Lukas Kaufmann—who had just recently been crowned the ultra-cycling world champion—in a video message on social media. And to drive the point home against the ÖRV: “Thanks for the suspension—it’s sure to make our great sport even better in the future!”
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