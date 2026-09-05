Kinder erobern mit dem „Dschungelbuch“ die Bühne

Aufwärmübungen und Improvisationsspiele

Auf dem Programm stand „Das Dschungelbuch“ – vom hinterlistigen Tiger Shir Khan bis zu den verspielten Affen war für jedes Kind eine herausfordernde Rolle dabei. „Das Lernen, wie man richtig Theater spielt, hat mir sehr gefallen. Ich habe den Tiger Shir Khan gespielt – es war ein bisserl herausfordernd, so böse zu spielen“, faucht Sophia mit einem schelmischen Grinsen. Auch Marie war begeistert: „Der Workshop hat mir sehr gut gefallen – ich habe auch neue Freundschaften geschlossen.“