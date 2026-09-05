Kinder erobern mit dem „Dschungelbuch“ die Bühne

Vorhang auf für Nachwuchsschauspieler: Bei einem Theaterworkshop in Micheldorf entdeckten 19 Kinder ihre Freude am Schauspiel und wagten sich gemeinsam ins Rampenlicht.
Selbstbewusstsein, Kreativität und Teamarbeit sind nur einige der Fähigkeiten, die Kinder beim Theaterspielen entwickeln und stärken. Seit dem Frühjahr 2025 veranstaltet das Regionalmanagement Mittelkärnten dreimal jährlich Theaterworkshops für Volksschüler in den Gemeinden der Region.
Von Montag bis Mittwoch machte die Workshop-Reihe unter der Leitung von Schauspielerin Patrizia Auer in Micheldorf Station. 19 junge Theaterbegeisterte lernten dabei verschiedene Schauspieltechniken kennen und probten für ein Theaterstück, das sie am letzten Tag ihren Eltern und Verwandten präsentierten.
Aufwärmübungen und Improvisationsspiele
Auf dem Programm stand „Das Dschungelbuch“ – vom hinterlistigen Tiger Shir Khan bis zu den verspielten Affen war für jedes Kind eine herausfordernde Rolle dabei. „Das Lernen, wie man richtig Theater spielt, hat mir sehr gefallen. Ich habe den Tiger Shir Khan gespielt – es war ein bisserl herausfordernd, so böse zu spielen“, faucht Sophia mit einem schelmischen Grinsen. Auch Marie war begeistert: „Der Workshop hat mir sehr gut gefallen – ich habe auch neue Freundschaften geschlossen.“
Von Aufwärmübungen über Sprechtechniken bis hin zu Improvisationsspielen wurde einiges geboten. Dabei ging es nicht nur darum, am Ende ein Stück auf die Bühne zu bringen, sondern vor allem darum, Neues auszuprobieren, aus sich herauszugehen und gemeinsam Spaß zu haben.
„Wir haben es gerockt“
Doch die Nervosität vor der großen Vorstellung war groß. Aufgeregt wurde hinter der Bühne getuschelt, bevor es schließlich hieß: Bühne frei! Rund 15 Minuten lang spielten, tanzten und sangen sich die Nachwuchsschauspieler in die Herzen der Besucher.
Die Freude nach der gelungenen Premiere war groß: „Wir haben es gerockt“, hieß es unisono, obgleich auch ein wenig Wehmut mitklang: „Der Workshop hätte den ganzen Sommer lang stattfinden können“, so Marie. Spätestens beim Applaus war klar: Manchmal braucht es nur ein bisschen Mut, um eine ganz neue Seite an sich selbst zu entdecken.
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