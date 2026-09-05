Mit 50 Euro quer durch den Bleiburger Wiesenmarkt

Bratwurst, Riesenrad und Co.

Schon beim Betreten des Wiesenmarktes steigen einem herrliche Düfte in die Nase. Zuerst ging’s für mich allerdings einmal hoch hinaus. Mit vollem Magen Saltos durch die Lüfte zu drehen, bekommt mir eher weniger. Die Wahl fiel auf die klassische „Schmetterlingsfahrt“ – Kostenpunkt: drei Euro. Nachdem ich durch die Lüfte geflogen war, wurde es kulinarisch. Wolfgang Stefitz jun. empfahl mir eine klassische Bratwurst: „Die hat 250 Gramm – davon wirst du bestimmt satt.“