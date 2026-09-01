Wenn ein kleiner Drache die Schule unsicher macht

Dort kannst du nämlich nicht nur in einem tollen Wildgehege heimische Tiere beobachten, sondern auch in einer spannenden Afrika-Ausstellung auf einen Tigerfelsen steigen und einer Giraffe ins Auge blicken. Doch am besten habe ich mich mit Anton, dem Weißhaubenkakadu, verstanden. Er hat uns sogar ein Liedchen geträllert!