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Wenn ein kleiner Drache die Schule unsicher macht

Kärnten
01.09.2026 16:00
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Spekulatius sorgt für jede Menge Schabernack, Maxe und Frieda bekommen einen geheimen Auftrag und im Alpen Wildpark wartet Kakadu Anton mit einem lustigen Lied. Neue Lesevideos unter www.kidskrone.at

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Halli, hallo, liebe Lesefüchse! In ein paar Tagen beginnt wieder die Schule und das Fuchsköpfchen muss wieder ein wenig angestrengt werden. Ich hoffe, ihr hattet wunderbärige Ferien und habt unendlich viel Eis verspeist. Leseonkel Christian und ich stecken schon wieder mitten in den Vorbereitungen für unsere neuen Lesevideos.

Spannende und lustige Lesevideos
Wir stolpern über spannende Geschichten, lesen, bis unsere Köpfchen rauchen, und tauchen in geheimnisvolle Erzählungen ein. In unserem ABC-Lesevideo geht Spekulatius, der kleine Drache, in die Schule. Er schmuggelt sich in Matildas Schultasche – doch schon bald wird es dem kleinen Feuerspucker langweilig und der Drache geht auf Entdeckungstour.

Die „unlangweiligste Schule der Welt“ besuchen unsere Profi-Lesefüchse. Maxe glaubt zu träumen: Auf dem Schulhof findet ein Rummel statt! Mit Zuckerwatte, Riesenrad und Kettenkarussell! Klar, dass Schulleiter Schnittlich alles tut, um den Spaß zu beenden. Doch er hat die Rechnung ohne Inspektor Rumpus gemacht. Getarnt als rosa Teddybär, schickt er Maxe und Frieda sofort einen neuen Geheimauftrag

Juniorchefin Maria und ihr Freund Manuel zeigten Leseonkel Christian und Theo Lesefuchs ihren ...
Juniorchefin Maria und ihr Freund Manuel zeigten Leseonkel Christian und Theo Lesefuchs ihren großen Alpen-Tierpark.(Bild: Leonie Niegl)
Unter www.kidskrone.at findest du unsere neuen und lustigen Lesevideos.
Unter www.kidskrone.at findest du unsere neuen und lustigen Lesevideos.(Bild: Lightstone-People)

Kakadu Anton singt mit Theo ein lustiges Lied 
Bei unserem Besuch im Alpen Wildpark Feld am See – unserem Lesepasspartner – bin ich aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen. „Wir haben um die 200 verschiedene Tiere. Die ganze Familie hilft zusammen, um den Besuchern einen schönen Aufenthalt zu ermöglichen“, verrät mir Juniorchefin Maria.

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Dort kannst du nämlich nicht nur in einem tollen Wildgehege heimische Tiere beobachten, sondern auch in einer spannenden Afrika-Ausstellung auf einen Tigerfelsen steigen und einer Giraffe ins Auge blicken. Doch am besten habe ich mich mit Anton, dem Weißhaubenkakadu, verstanden. Er hat uns sogar ein Liedchen geträllert!

Winke, winke euer Theo

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