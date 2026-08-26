Wir suchen junge Lesefüchse für Videoproduktion

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Nervös muss dabei kein Lesefuchs sein. Regisseurin Julia erklärt ganz genau, was zu tun ist, und Tontechniker Martin spitzt seine Ohren, damit am Ende auch jedes Wort gut zu hören ist. Und sollte sich beim Lesen einmal das eine oder andere Fehlerteufelchen einschleichen, ist das überhaupt kein Problem. Die Passage wird einfach so oft wiederholt, bis sie sitzt. Das passiert schließlich auch geübten Lesern. Auch Christian stolpert immer wieder über so manches Wörtchen.