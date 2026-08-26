Wir suchen junge Lesefüchse für Videoproduktion

Für unsere neuen Lesevideos suchen wir Lesefüchse im Volksschulalter, die gemeinsam mit Leseonkel Christian vor der Kamera lesen und dabei echte Film-Luft schnuppern möchten.
Wolltest du schon immer einmal hinter die Kulissen einer professionellen Videoproduktion blicken und hautnah bei Dreharbeiten dabei sein? Dann hast du jetzt die Gelegenheit dazu: Leseonkel Christian und sein Filmteam stecken mitten in den Vorbereitungen für die kommenden Aufnahmen unserer beliebten Lesevideos auf www.kidskrone.at.
Dein Auftritt im Lesevideo
Jeden Monat erscheinen zwei Videos: eines für unsere ABC-Lesefüchse und eines für unsere Lese-Profis. Leseonkel Christian liest darin aus spannenden Büchern vor und nimmt die jungen Zuschauer mit auf eine Reise in die Welt der Geschichten und präsentiert auch immer einen Gast in unserem Zauberrahmen.
Für die kommende Saison wollen wir nun auch unsere jungen Lesefüchse einbinden. Dafür suchen wir Kinder im Volksschulalter, die Spaß am Lesen haben und gemeinsam mit Christian aus einem Buch vorlesen möchten. Vom 13. bis 18. September verwandelt sich der Friesacher Stadtsaal in ein echtes Film-Set. Auf der Theaterbühne entsteht ein gemütliches Lese-Studio. Scheinwerfer werden aufgestellt, Kameras positioniert und die Mikrofone bereitgemacht, bis es heißt: Kamera läuft!
Schick uns dein Vorstellungsvideo!
Nervös muss dabei kein Lesefuchs sein. Regisseurin Julia erklärt ganz genau, was zu tun ist, und Tontechniker Martin spitzt seine Ohren, damit am Ende auch jedes Wort gut zu hören ist. Und sollte sich beim Lesen einmal das eine oder andere Fehlerteufelchen einschleichen, ist das überhaupt kein Problem. Die Passage wird einfach so oft wiederholt, bis sie sitzt. Das passiert schließlich auch geübten Lesern. Auch Christian stolpert immer wieder über so manches Wörtchen.
So bist du dabei: Schick‘ uns einfach ein Video, in dem du uns dein Alter verrätst, deine Kontaktdaten nennst und einen kurzen Text vorliest – an folgende Adresse: christian.krall@kronenzeitung.at.Wir werden uns anschließend bei dir melden und alle weiteren Details mit dir besprechen.
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