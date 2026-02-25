Vorteilswelt
Die ersten Bilder

Neue Züge ab 2028: ÖBB präsentieren „Railjet M“

Steiermark
25.02.2026 15:01
So sollen die neuen Interregio-Züge der ÖBB (ab 2028) aussehen.
So sollen die neuen Interregio-Züge der ÖBB (ab 2028) aussehen.(Bild: ÖBB)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Mit Start der Koralmbahn haben die ÖBB auch fünf Interregio-Linien eingeführt. Ab 2028 sollen in diesem inneralpinen Fernverkehr neue Siemens-Züge unterwegs sein. Jetzt gibt es erste Einblicke und Daten für den „Railjet M“. 

0 Kommentare

Als am bahnhistorischen 14. Dezember 2025 die Koralmbahn zwischen Graz und Klagenfurt in Betrieb ging, stellte sie alle anderen Änderungen im Fahrplan in den Schatten – dabei tat sich gerade im Süden auch abseits der neuen Strecke einiges. So gibt es seitdem fünf Interregio-Linien für den inneralpinen Fernverkehr, etwa zwischen Innsbruck und Graz oder zwischen Linz und Graz.

Auch wenn die ÖBB die Vorzüge stets hervorheben, gab es von Anfang an Kritik, etwa, dass in einigen Fällen nun umgestiegen werden muss, aber auch am Zugmaterial. Zum Einsatz kommen nämlich derzeit 27 umgebaute S-Bahn-Garnituren von Siemens, eine Mischung aus Nah- und Fernverkehrszug.

Die 5 Interregio-Linien

  • Aichfeld (Klagenfurt-Graz über Judenburg, Leoben und Bruck)
  • Ennstal (Graz-Innsbruck über Leoben, Selzthal und Bischofshofen)
  • Pyhrn (Graz-Linz)
  • Pinzgau (Salzburg-Wörgl)
  • Mur-Drau (Graz-Marburg)

Bis zu 160 km/h und 215 Sitzplätze
Sie sind aber nur eine Übergangslösung. Ab 2028 kommen insgesamt 31 neue Siemens-Züge vom Typ „Railjet M“. Jetzt haben die ÖBB erste Renderings veröffentlicht, die einen Eindruck von den 106 Meter langen und barrierefreien Zügen vermitteln. Sie erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h und basieren technisch auf der Mireo-Plattform von Siemens Mobility. Die Bundesbahnen versprechen eine „ruhige und stabile Fahrweise“. 

Die Renderings geben Einblicke in die neuen Railjet-M-Züge: 

Das Innenleben erinnert an den klassischen Railjet.
Das Innenleben erinnert an den klassischen Railjet.(Bild: ÖBB)
Die breiten Waggons sollen ein großzügiges Innenraumgefühl geben.
Die breiten Waggons sollen ein großzügiges Innenraumgefühl geben.(Bild: ÖBB)
Es gibt Automaten mit Snacks und Getränken.
Es gibt Automaten mit Snacks und Getränken.(Bild: ÖBB)
Für Rollstuhlfahrer sind eigene Plätze eingeplant.
Für Rollstuhlfahrer sind eigene Plätze eingeplant.(Bild: ÖBB)

Die Wagen sollen breiter sein und so für ein großzügigeres Innenraumgefühl sorgen. Es gibt 215 Sitzplätze (davon 27 in der ersten Klasse) und 42 zusätzliche Klappsitze. Der „Railjet M“ hat Platz für bis zu 14 Fahrräder sowie 54 Paar Ski. Es gibt einen Familienbereich, neu sind Automaten mit Snacks und Getränken. 

„Der ländliche Raum profitiert“ 
Erfreut über die Ankündigung ist Wolfgang Moitzi aus Spielberg, SPÖ-Verkehrssprecher im Nationalrat: „Besonders der ländliche Raum profitiert von besserer Qualität und mehr Komfort. Vor allem als Steirer freut mich diese Aufwertung des Zugmaterials, denn vier der fünf Interregio-Linien gehen durch mein Heimatbundesland.“ In der Vergangenheit seien auf diesen Strecken vielfach alte Waggons im Einsatz gewesen. 

Steiermark
25.02.2026 15:01
Steiermark

