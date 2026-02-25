Neue Züge ab 2028: ÖBB präsentieren „Railjet M“

Als am bahnhistorischen 14. Dezember 2025 die Koralmbahn zwischen Graz und Klagenfurt in Betrieb ging, stellte sie alle anderen Änderungen im Fahrplan in den Schatten – dabei tat sich gerade im Süden auch abseits der neuen Strecke einiges. So gibt es seitdem fünf Interregio-Linien für den inneralpinen Fernverkehr, etwa zwischen Innsbruck und Graz oder zwischen Linz und Graz.