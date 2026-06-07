Spektakuläre Flucht endet mit Frontalcrash

Frontalzusammenstoß im Kreisverkehr

Kurze Zeit später ging bei der Polizei die Meldung über einen schweren Verkehrsunfall ein. Wie die bisherigen Ermittlungen zeigen, hatte die Fahrerin nach erfolgreicher Flucht den Fuß nicht vom Gaspedal genommen und war mit stark überhöhter Geschwindigkeit weitergebrettert. Im Bereich des Kreisverkehrs an der Bahnhofstraße (L190) in Frastanz bog sie entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in den Kreisel ein. Dort prallte ihr Wagen frontal in das Auto eines ordnungsgemäß entgegenkommenden Fahrers.