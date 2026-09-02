Vorarlberg: Pkw machte sich selbstständig

Am Dienstagnachmittag setzte sich ein Pkw in St. Gallenkirch (Montafon) in Vorarlberg selbstständig in Bewegung und rollte rund 150 Meter unkontrolliert über eine Straße und eine Wiese. Die Fahrt endete an einem Baum. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Ein 53-jähriger Deutscher hatte das Gefährt auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus abgestellt. Vermutlich aufgrund einer nicht fest genug angezogenen Handbremse geriet der Pkw plötzlich in Bewegung. Das Fahrzeug rollte daraufhin rückwärts rund 150 Meter unkontrolliert über eine Straße und eine abschüssige Wiese hinab.
Von Baum gestoppt
Ein Ende fand die unfreiwillige Talfahrt erst, als das Auto gegen einen kleinen Baum krachte. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw und kam schlussendlich auf dem Dach zum Stillstand.
Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
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