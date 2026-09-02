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Nach Kreuzbrandriss

ÖSV-Adler Niklas Bachlinger ist auf dem Weg zurück

Vorarlberg
02.09.2026 09:00
Im Sommer 2027 will Niklas Bachlinger wieder in der Luft sein.
Im Sommer 2027 will Niklas Bachlinger wieder in der Luft sein.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Im vergangenen Juli erlitt ÖSV-Adler Niklas Bachlinger nach einem Sturz beim Training in Stams einen Kreuzbandriss. Der Heilungsverlauf seines Knies läuft nach Plan, seit zwei Wochen geht er wieder ohne Krücken. Für seine Reha ist der Schoppernauer nach Vorarlberg übersiedelt.

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Beim zweiten Trainingssprung in Stams im vergangenen Juli passierte es. „Der erste war schon weit, der zweite wäre noch viel weiter gegangen und ich musste abbrechen. Und bin dann aus ziemlich großer Höhe gefallen und habe mir bei der Landung das Knie verdreht“, erinnert sich ÖSV-Adler Niklas Bachlinger an den Sturz, bei dem er sich einen Riss des vorderen Kreuzbandes und Einrisse im Außenmeniskus und im Seitenband zugezogen hatte. Tags darauf wurde er in Innsbruck operiert, seither läuft mehr oder weniger alles nach Plan für den Schoppernauer. „Die OP ist gut gelaufen und das Knie hat danach gut reagiert“, erzählt Bachlinger, „und vor ungefähr zwei Wochen habe ich die Krücken weggelegt. Jetzt kann ich Aufbau machen und mit Gewichten arbeiten.“

In der vergangenen Saison wurde Niklas Bachlinger Dritter im Sommer-Grand-Prix.
In der vergangenen Saison wurde Niklas Bachlinger Dritter im Sommer-Grand-Prix.(Bild: Christof Birbaumer)

Beste Bedingungen
Für seine Reha ist er nach Vorarlberg übersiedelt. Im Olympiazentrum findet er bei Manuel Hofer und dem Physio-Team beste Bedingungen vor. „Es war die beste Lösung und ich bin wirklich sehr zufrieden und dankbar“, sagt der 24-Jährige, der im vergangenen Mai als einer von fünf ÖSV-Sportlern ihren Dienst bei der Österreichischen Post angetreten hatte. Bis Dezember ist er noch im Krankenstand, kann sich komplett auf die Reha konzentrieren.

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Für seine Rückkehr auf die Schanze hat Bachlinger auch schon einen Plan. „Dieses Jahr bin ich sicher im Ländle. Aber im Sommer 2027 ist dann es ein Jahr seit der Verletzung – und dann will ich auch wieder fit sein.“

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