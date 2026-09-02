ÖSV-Adler Niklas Bachlinger ist auf dem Weg zurück

Beim zweiten Trainingssprung in Stams im vergangenen Juli passierte es. „Der erste war schon weit, der zweite wäre noch viel weiter gegangen und ich musste abbrechen. Und bin dann aus ziemlich großer Höhe gefallen und habe mir bei der Landung das Knie verdreht“, erinnert sich ÖSV-Adler Niklas Bachlinger an den Sturz, bei dem er sich einen Riss des vorderen Kreuzbandes und Einrisse im Außenmeniskus und im Seitenband zugezogen hatte. Tags darauf wurde er in Innsbruck operiert, seither läuft mehr oder weniger alles nach Plan für den Schoppernauer. „Die OP ist gut gelaufen und das Knie hat danach gut reagiert“, erzählt Bachlinger, „und vor ungefähr zwei Wochen habe ich die Krücken weggelegt. Jetzt kann ich Aufbau machen und mit Gewichten arbeiten.“