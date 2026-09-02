Die sportlichen Kegler am Bleiburger Wiesenmarkt

Seit Jahrhunderten wird beim Südkärntner Volksfest auch gekegelt. Früher verspielten Bauern beim Kegeln am Bleiburger Wiesenmarkt neben Vieh sogar Haus und Hof. Heuer gibt es erstmals ein Turnier.
Seit Menschengedenken wird beim Bleiburger Wiesenmarkt auch die Naturkegelbahn aufgestellt. „Es gibt kaum Aufzeichnungen, aber wir gehen davon aus, dass diese Tradition bereits seit dem Mittelalter praktiziert wird“, erklärt Bleiburgs Marktmeister Arthur Ottowitz.
Die sogenannten Kegelbuben, die einst gelangweilt warten mussten, um die umgefallenen Holzkegel wieder aufzustellen, wurden vom Künstler Werner Berg, der begeisterter Wiesenmarktbesucher war, porträtiert. „Er studierte auch die Kegelspieler, hielt ihren ernsten, konzentrierten Ausdruck fest“, weiß Berg-Enkel Harald Scheicher.
Auch der Bleiburger Rauchfangkehrmeister Peter Micelli (84) kennt das Wiesenkegeln seit Jahrzehnten. „Das war sehr spannend, dabei zuzusehen. Seinerzeit war immer viel Geld im Spiel, da haben Hunderte Schilling am Boden gelegen.“ Und dabei geht es immer nur um eins: „Triffta oder Fahlta“. Ottowitz: „Seinerzeit wurde gemunkelt, dass so manche Bauern, die extra Vieh verkauft haben, das ganze Geld beim Kegeln verloren haben.“
Seit vier Jahren wird die Naturkegelbahn, die in der Gewerbezone beim Wieseneingang zu finden ist, vom Lavanttaler Roland Gallor gemanagt. „Wir haben zwei Bahnen. Früher waren meist nur Männer am Kegeln, heute hält sich die Waage. Auch Frauen sind vom Spiel mit Holzkegeln fasziniert.“
Übrigens, es heißt: „Sperrstunde gibt es beim Wiesenkegeln keine.“ Erstmals findet heuer nach dem Festzug mit „G’schirr und G’scherr“, diesen Samstag um 12 Uhr, ein Kegelturnier (13 bis 17 Uhr) statt. „Da gibt es tolle Preise zu gewinnen. Unter anderem Pellets für die Heizung oder Karten für WAC-Spiele in der Bundesliga. „
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