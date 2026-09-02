Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Alte Tradition

Die sportlichen Kegler am Bleiburger Wiesenmarkt

Kärnten
02.09.2026 20:00
Ein historisches Bild beim Kegeln aus dem Jahr 1962.
Ein historisches Bild beim Kegeln aus dem Jahr 1962.(Bild: Archiv Othmar Mory)
Porträt von Gerlinde Schager
Von Gerlinde Schager

Seit Jahrhunderten wird beim Südkärntner Volksfest auch gekegelt. Früher verspielten Bauern beim Kegeln am Bleiburger Wiesenmarkt neben Vieh sogar Haus und Hof. Heuer gibt es erstmals ein Turnier.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Seit Menschengedenken wird beim Bleiburger Wiesenmarkt auch die Naturkegelbahn aufgestellt. „Es gibt kaum Aufzeichnungen, aber wir gehen davon aus, dass diese Tradition bereits seit dem Mittelalter praktiziert wird“, erklärt Bleiburgs Marktmeister Arthur Ottowitz.

Die sogenannten Kegelbuben, die einst gelangweilt warten mussten, um die umgefallenen Holzkegel wieder aufzustellen, wurden vom Künstler Werner Berg, der begeisterter Wiesenmarktbesucher war, porträtiert. „Er studierte auch die Kegelspieler, hielt ihren ernsten, konzentrierten Ausdruck fest“, weiß Berg-Enkel Harald Scheicher.

Alles dreht sich um die Kegler: „Triffta oder Fahlta“
Alles dreht sich um die Kegler: „Triffta oder Fahlta“(Bild: Karlheinz Fessl)

Auch der Bleiburger Rauchfangkehrmeister Peter Micelli (84) kennt das Wiesenkegeln seit Jahrzehnten. „Das war sehr spannend, dabei zuzusehen. Seinerzeit war immer viel Geld im Spiel, da haben Hunderte Schilling am Boden gelegen.“ Und dabei geht es immer nur um eins: „Triffta oder Fahlta“. Ottowitz: „Seinerzeit wurde gemunkelt, dass so manche Bauern, die extra Vieh verkauft haben, das ganze Geld beim Kegeln verloren haben.“

Seit vier Jahren wird die Naturkegelbahn, die in der Gewerbezone beim Wieseneingang zu finden ist, vom Lavanttaler Roland Gallor gemanagt. „Wir haben zwei Bahnen. Früher waren meist nur Männer am Kegeln, heute hält sich die Waage. Auch Frauen sind vom Spiel mit Holzkegeln fasziniert.“

Übrigens, es heißt: „Sperrstunde gibt es beim Wiesenkegeln keine.“ Erstmals findet heuer nach dem Festzug mit „G’schirr und G’scherr“, diesen Samstag um 12 Uhr, ein Kegelturnier (13 bis 17 Uhr) statt. „Da gibt es tolle Preise zu gewinnen. Unter anderem Pellets für die Heizung oder Karten für WAC-Spiele in der Bundesliga. „

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
02.09.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Häftling Kehle durchtrennt: Details schockieren
161.710 mal gelesen
In der Justizanstalt Klagenfurt wurde ein 19-jähriger Häftling tot in seiner Zelle aufgefunden. ...
Oberösterreich
„Hatten nur 90 Sekunden Zeit Seile anzubringen“
152.864 mal gelesen
Markus Sturm (li.) und Manfred Führmann tauchen zu dem Wrack in 160 Meter Tiefe.
Oberösterreich
Zweiter Schicksalsschlag für Familie von Marcel
128.564 mal gelesen
In diesem blauen BMW verunglückten die beiden jungen Männer in der Nacht auf Sonntag in ...
Außenpolitik
Berlin sendete Moskau auch militärische Botschaft
2080 mal kommentiert
Das israelische System Lora wurde getestet, während Moskau in Berlin als Terror-Drahtzieher ...
Deutschland
Mindestens eine Detonation bei deutschem Kraftwerk
1644 mal kommentiert
Um dieses Kraftwerk soll es sich handeln. (Archivbild)
Innenpolitik
„Parteifreunde“ wollen Babler und Stocker stürzen
1611 mal kommentiert
Andreas Babler ist mehr als nur angezählt. Christian Stockers Schicksal könnte mit seiner Person ...
Mehr Kärnten
Alte Tradition
Die sportlichen Kegler am Bleiburger Wiesenmarkt
Tragischer Vorfall
Tödlicher Motocross-Unfall auf einer Forststraße
Krone Plus Logo
Nur vier Lehrlinge
Kärntner Forstbranche ringt um Nachwuchs
Krone Plus Logo
Sanierung oder Abriss?
Lokal schließt: Große Park-Pläne nach Pizzeria-Aus
Sommerschule im Spital
Medizin praktisch üben, nicht nur zusehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf