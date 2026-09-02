Die sportlichen Kegler am Bleiburger Wiesenmarkt

Auch der Bleiburger Rauchfangkehrmeister Peter Micelli (84) kennt das Wiesenkegeln seit Jahrzehnten. „Das war sehr spannend, dabei zuzusehen. Seinerzeit war immer viel Geld im Spiel, da haben Hunderte Schilling am Boden gelegen.“ Und dabei geht es immer nur um eins: „Triffta oder Fahlta“. Ottowitz: „Seinerzeit wurde gemunkelt, dass so manche Bauern, die extra Vieh verkauft haben, das ganze Geld beim Kegeln verloren haben.“