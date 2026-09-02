Medizin praktisch üben, nicht nur zusehen

Etwas an der Uni zu studieren ist eine enorm wichtige Grundlage, es dann tatsächlich umzusetzen ergibt erst richtig Sinn – und kann in der Medizin Menschen retten. Daher organisiert das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. Veit alljährlich eine Sommerschule.
Ultraschall, Gastroskopie, Reanimation und Nahttechnik: Beim diesjährigen Summer Teaching des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in St. Veit konnten Medizinstudierende selbst Hand anlegen.
An sieben Terminen im Juli und August gaben Ärzte und Ärztinnen verschiedener Abteilungen Einblicke in ihren Arbeitsalltag und trainierten mit den Teilnehmern Untersuchungen und medizinische Fertigkeiten.
Medizin zum Ausprobieren
In kleinen Gruppen mit meist maximal acht Teilnehmern blieb genügend Zeit, Untersuchungstechniken selbst auszuprobieren, Befunde gemeinsam zu besprechen und Fragen unmittelbar mit Ärzten zu klären.
Medizin lernt man nicht nur durch Zuschauen. Man muss selbst ausprobieren, Fragen stellen, ein Gefühl für Abläufe bekommen. Genau das wollen wir vermitteln.
Ass. Dr. Bernhard Fischer
Auf dem Trainingsplan standen Sonographie- (Ultraschalluntersuchung) und Echokardiographie-Basics (Herzultraschall), Arbeiten am Endotrainer (Simulationsgerät, auf dem endoskopische oder minimalinvasive Eingriffe geübt werden können) und Advanced Life Support (Wiederbelebung und Notfallversorgung bei einem Kreislaufstillstand). Zum Abschluss wurde es chirurgisch: mit Nahttechnik und ersten Übungen in der Laparoskopie, der Bauchspiegelung.
Erste Erfahrungen sammeln
Ein Ausbildungstag fand auf der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe statt. Auch eine fetale Biometrie, eine Vermessung des Fötus im Mutterleib per Ultraschall, konnte geübt werden. „Für Studierende ist es etwas anderes, eine Ultraschalluntersuchung im Lehrbuch zu sehen oder den Schallkopf selbst zu führen. Unter Anleitung können sie hier erste praktische Erfahrungen sammeln und bekommen gleichzeitig einen realistischen Eindruck von unserem Fach“, erklärt Oberarzt Dr. Michael Schreibmayer.
Ein Thema der Sommerschule war es, Befunde einzuordnen.
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