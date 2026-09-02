Medizin praktisch üben, nicht nur zusehen

Erste Erfahrungen sammeln

Ein Ausbildungstag fand auf der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe statt. Auch eine fetale Biometrie, eine Vermessung des Fötus im Mutterleib per Ultraschall, konnte geübt werden. „Für Studierende ist es etwas anderes, eine Ultraschalluntersuchung im Lehrbuch zu sehen oder den Schallkopf selbst zu führen. Unter Anleitung können sie hier erste praktische Erfahrungen sammeln und bekommen gleichzeitig einen realistischen Eindruck von unserem Fach“, erklärt Oberarzt Dr. Michael Schreibmayer.