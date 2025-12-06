Gigler zieht mit OSV-Rekord ins EM-Finale ein

„So wie man es immer sagt: Im Finale ist alles möglich. Wer die stärksten Nerven hat, der gewinnt morgen. Ob zeitlich noch was drinnen ist, ist beim 50er schwer zu sagen. Was ich sagen kann, ist, dass mein erster Übergang nicht gut war“, meinte Gigler, der die 20 vorne stehen haben möchte. Es könnte ein voll gepackter Sonntag mit drei Rennen werden, denn Gigler ist auch mit der Lagen-Staffel im Einsatz. „Vollgas einfach. Ich freue mich auf jedes Rennen, das ich schwimmen darf.“ Die Staffel tritt in der Besetzung Lukas Edl, Bayer, Simon Bucher, Gigler an.