Gigler zieht mit OSV-Rekord ins EM-Finale ein

Heiko Gigler ist bei der Kurzbahn-Schwimm-EM in Lublin über 50 Kraul in das sonntägige Finale eingezogen. Im Halbfinale am Samstagabend egalisierte er den neuen österreichischen Rekord von 21,00 Sek., den er erst im Halbfinale am Vormittag aufgestellt hatte.
Gesamt war der Bronzemedaillengewinner über 100 m Lagen Vierter. Valentin Bayer verpasste das Finale als Halbfinal-14. über 50 m Brust in persönlicher Bestzeit von 26,33 Sek. um 11/100.
„So wie man es immer sagt: Im Finale ist alles möglich. Wer die stärksten Nerven hat, der gewinnt morgen. Ob zeitlich noch was drinnen ist, ist beim 50er schwer zu sagen. Was ich sagen kann, ist, dass mein erster Übergang nicht gut war“, meinte Gigler, der die 20 vorne stehen haben möchte. Es könnte ein voll gepackter Sonntag mit drei Rennen werden, denn Gigler ist auch mit der Lagen-Staffel im Einsatz. „Vollgas einfach. Ich freue mich auf jedes Rennen, das ich schwimmen darf.“ Die Staffel tritt in der Besetzung Lukas Edl, Bayer, Simon Bucher, Gigler an.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.