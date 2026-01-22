Sonja Gigler schafft die ÖSV-Norm für die Spiele!

Und so meldet sich Gigler, die sich in den vergangenen drei Jahren zwei Kreuzbandrisse zugezogen hatte, den zweiten im Februar 2024 und seither eisern an sich arbeitete, endgültig zurück. „Ich muss sagen, mir fällt ein brutaler Stein vom Herzen“, sagte die 24-Jährige erleichtert, „Olympia war die letzten zwei Jahre immer im Hinterkopf, es war ein sehr großer Antrieb für mich, der mich hat weiterkämpfen lassen. Und dass sich diese harte Arbeit gelohnt hat und dass ich es mir verdient habe, ist wirklich eine riesengroße Erleichterung für mich.“