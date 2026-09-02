Brüchige Brandmauer | Ärger als im Kalten Krieg

Brüchige Brandmauer. In Deutschland brodelt es in den Tagen vor einer sogenannten Schicksalswahl: Denn wenn am Sonntag Sachsen-Anhalt wählt, wird mit einem Sieg der rechtsnationalen AfD gerechnet, der sich gewaschen hat. In Umfragen traut man der FPÖ-Schwesterpartei im Extremfall sogar eine absolute Mehrheit zu. Dann würden die Wähler die „Brandmauer“, jenen Wall, den die etablierten Parteien gegen die Rechten zu bauen versucht haben, eingerissen. Aber auch wenn die AfD, was realistischer scheint, „nur“ mit mehr als 40 Prozent überlegen auf Platz 1 kommt, aber für das Regieren einen Partner benötigt, wird die Brandmauer brüchig werden. Und die ohnehin brüchige Bundeskoalition aus CDU/CSU und SPD noch weiter ins Trudeln kommen. Spannende Zeiten in Deutschland.