Wienerin saß 45 Minuten in Bahnhofs-Klo fest

Wenig später trafen Securitys ein, die der Betroffenen Anweisungen gaben, die Tür von Innen zu öffnen. Dieser Versuch scheiterte, weshalb umgehend die IMMO-Haustechniker kontaktiert wurden.

Sie trafen zehn Minuten später ein. Drei Männer brauchte es schlussendlich, um L. aus ihrer misslichen Lage zu befreien, schildert sie.