Lenkerin verweigert Alkotest; kein Führerschein

Wann darf die Polizei testen?

Einen Alkoholtest darf die Polizei bei jeder Kontrolle durchführen – auch ohne Verdacht, wie der ÖAMTC erklärt. Egal, ob mittels Alkomat oder Vortestgerät. Ein Alkoholtest kann sogar noch Stunden nach Fahrtende verlangt werden. Fußgänger können ebenfalls kontrolliert werden, wenn vermutet wird, dass sie einen Unfall verursacht haben.