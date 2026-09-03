Where love happens – Kuschelzeit für Verliebte

Goldene Herbsttage, warme Wasserwelten und ganz viel Zeit zu zweit: Im Maiers Kuschelhotel Loipersdorf wird der Spätsommer zur schönsten Jahreszeit für eine romantische Auszeit.
Im Kuschelgarten wartet das beheizte Whirl-Boat mit angenehmen 36 °C Wassertemperatur noch bis 1. November auf verliebte Paare. Auch der Panorama-Außenpool bleibt beheizt bis Mitte September – und bei passender Witterung vielleicht sogar noch länger. Perfekt, um die letzten warmen Sonnenstrahlen gemeinsam im Wasser zu genießen.
Wer es noch gemütlicher mag, taucht im Jungle Spa in eine ganz besondere Wohlfühlwelt ein: Sauna, Dampfbad, Salzdampfbad und ein gemütlicher Ruheraum laden zum Entspannen und Abschalten ein. Hier gehört die Zeit ganz Ihnen – ohne Alltag, ohne Termine, nur Zweisamkeit.
Private Rückzugsorte für ganz besondere Momente
Und dann sind da die kuscheligen Zimmer und Suiten, die mehr sind als nur ein Ort zum Schlafen. Private Saunen, Indoor- und Outdoor-Whirlpools, romantische Details und ganz viel Raum für Zweisamkeit machen aus dem Aufenthalt ein ganz persönliches Erlebnis. Wer das Besondere sucht, findet mit den Private Love Rooms außergewöhnliche Rückzugsorte, die ganz auf gemeinsame Stunden zu zweit ausgerichtet sind.
Ganz neu und definitiv nicht für jedermann, aber für besondere Paare: der Secret Love Room. Ein außergewöhnlicher Rückzugsort für alle, die Lust auf etwas mehr Abenteuer, Privatsphäre und eine ganz besondere Art von Zweisamkeit haben. Hier darf man den Alltag getrost vor der Tür lassen.
Einfach wieder einmal „wir zwei“
Ob Hochzeitstag, Geburtstag, Jahrestag oder einfach ein spontanes „Wir zwei brauchen wieder einmal Zeit für uns“ – das Maiers Kuschelhotel ist der perfekte Ort, um gemeinsame Momente zu feiern. Adults only, versteht sich. Denn hier dreht sich alles um Liebe, Nähe, Genuss und ungestörte Zweisamkeit.
Auch kulinarisch hält der Herbst Einzug: Beim Love-Dinner verwöhnen wir Sie mit herbstlichen Genüssen und romantischer Atmosphäre. Danach wartet wieder die private Wohlfühlwelt Ihres Zimmers oder Ihrer Suite.
Unser Tipp für Ihre Herbst-Auszeit
Noch bis 20. September gibt es die Aktion 3 + 1 Nacht geschenkt. Wer danach Lust auf Kuscheln, Genießen und Entspannen bekommt, dem empfehlen wir unsere Kuschel-Halbpension ab € 149 pro Person und Nacht.
Henndorf, Therme 7
A-8282 Loipersdorf
T: +43 3382 86 86 0