Digitale Helfer greifen den Winzern unter die Arme

Hilfe bei Dokumentation

Sommerbauer schwört zwar beim Keltern der Weine auf traditionelles Handwerk, doch bei der Dokumentation der Arbeitsvorgänge hat die Digitalisierung schon Einzug gehalten. Alle Prozesse – vom Rebschnitt bis zur Flaschenabfüllung – können bereits von der App Winealyze erfasst werden. Damit lässt sich auf Knopfdruck nachvollziehen, aus welchem Weinberg der gute Tropfen stammt, wie diese Flächen bewirtschaftet wurden und welche Reifeparameter die Trauben bei der Ernte hatten. Hannes Leeb nutzt Winealyze etwa bei der Kosten-Nutzen-Analyse: „Damit man genau weiß, wieviel Zeit man in einzelne Arbeitsschritte investiert.“