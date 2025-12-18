KI bringt Tempo in Niederösterreichs Logistik

Digitale Helfer ziehen in die analoge Welt ein – und verändern sie rasant. Die BTG Spedition und Logistik GmbH aus Wiener Neudorf zeigt, wie moderne Technologien klassische Transportabläufe revolutionieren können. Mit Unterstützung von Digi-4-Wirtschaft, dem Impulsprogramm von Land Niederösterreich und der Wirtschaftskammer NÖ, setzt das Unternehmen auf einen KI-basierten Dispositionsassistenten, der künftig Zeit, Geld und CO₂ einsparen soll.