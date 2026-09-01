Frau ersticht wahllos Passantin auf Times Square

Auf Videos im Netz (krone.at verzichtet bewusst darauf, dieses Video einzubinden, Anm.) war eine Frau zu sehen, die mit zwei gezückten Messern und in Trippelschritten auf Polizisten zusteuert. Dann fallen Schüsse. Bei der Angreiferin handelte es sich Tisch zufolge um eine 49-Jährige aus dem Stadtteil Queens, die eine "Vorgeschichte psychischer Erkrankungen" gehabt habe.