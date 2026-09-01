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„Ich werde euch töten“

Frau ersticht wahllos Passantin auf Times Square

Ausland
01.09.2026 06:15
Eine 49-jährige Frau griff mit zwei Messern bewaffnet am Times Square unvermittelt Passanten an. ...
Eine 49-jährige Frau griff mit zwei Messern bewaffnet am Times Square unvermittelt Passanten an. Die Täterin drohte den herbeieilenden Polizisten und weigerte sich, die Messer abzulegen.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am berühmten New Yorker Times Square hat am Montag eine Frau mehrere Passanten wahllos mit einem Messer angegriffen und eine 32-Jährige tödlich verletzt. Ein 68-jähriger Mann, den die Frau in den Bauch gestochen hat, wird im Krankenhaus behandelt.

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Die New Yorker Polizeichefin Jessica Tisch sprach von einer „anlasslosen Messerattacke“. Die Frau wurde schließlich von der Polizei erschossen. Das Motiv ist bis dato unklar.

Situation eskalierte
Von Passanten alarmierte Polizisten hätten zunächst mit der Frau zu reden versucht, sagte Bürgermeister Zohran Mamdani. Dann sei die Situation eskaliert, die Beamten hätten Taser eingesetzt und die Angreiferin schließlich erschossen. Laut Polizeichefin Tisch hatte die Frau den Beamten gedroht und „Ich werde euch töten“ gesagt.

Bilder vom Tatort:

(Bild: AP)
(Bild: AP)
(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
(Bild: AFP/ANGELA WEISS)

Auf Videos im Netz (krone.at verzichtet bewusst darauf, dieses Video einzubinden, Anm.) war eine Frau zu sehen, die mit zwei gezückten Messern und in Trippelschritten auf Polizisten zusteuert. Dann fallen Schüsse. Bei der Angreiferin handelte es sich Tisch zufolge um eine 49-Jährige aus dem Stadtteil Queens, die eine "Vorgeschichte psychischer Erkrankungen" gehabt habe.

Auch Mann attackiert
Der von ihr attackierte Mann hatte laut der Polizeichefin zuvor an einer Ampel am Times Square gewartet. Innerhalb von 20 Sekunden habe die Frau dann ihr zweites Opfer mit dem Messer angegriffen. Über die Identität der Angegriffenen.

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