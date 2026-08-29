Mädchen (7) nach vier Tagen aus Schlamm gerettet!

Auch Eltern gerettet

Das Mädchen wurde anschließend mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Laut den Ärzten befindet sich die Siebenjährige in einem kritischen Zustand. Bereits zuvor waren ihre Eltern gerettet worden. Sie wurden in ein Krankenhaus in der Hauptstadt Kathmandu gebracht. Insgesamt konnten bisher „einige Tausend Menschen“ laut Angaben der nepalesischen Behörden gerettet werden.