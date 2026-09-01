Hier dürfen E-Scooter nur nachts unterwegs sein

Zum Start noch Kulanz statt Strafen

Im ersten Monat will man noch beratend einwirken und kulant sein: „Ein Probemonat wie zum Beispiel bei einem neuen Job“, so Schneeberger. Bei der Umsetzung ziehen der Ordnungsdienst der Stadt und die Polizei an einem Strang. Wiewohl es Stadtpolizeikommandant Fries wichtig ist zu betonen: „Wir wollen aber keine Jagd auf E-Scooter-Fahrer machen. Denn das würde erst recht wieder zu gefährlichen Situationen in der Fußgängerzone führen.“