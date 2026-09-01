US-Open-Nacht: Grabher, Abschied einer Ikone & Co.

Die Tennis-US-Open haben in der Nacht auf Dienstag (MESZ) einige emotionale Momente geboten. Nach dem gelungenen Comeback von Topstar Carlos Alcaraz gab es auch einen Abschied. Routinier Stan Wawrinka musste gegen Matteo Berrettini in der ersten Runde die Segel streichen – anschließend flossen die Tränen. Ausgeschieden ist unterdessen auch Julia Grabher, während am Dienstag mit Anastasia Potapova auch die letzte Österreicherin ins Turnier startet.
Sportlich lieferte Wawrinka zwar einen ordentlichen Kampf, gegen Italien-Ass Berrettini war der Schweizer am Ende aber chancenlos. Mit 6:7, 6:7 und 0:6 endete die letzte Grand-Slam-Show der Tennis-Ikone in New York. Nach der Saison wird Wawrinka seine Karriere beenden.
Für die US-Open hatte er eine Wildcard erhalten. Nach dem Aus in der ersten Runde wurde es schließlich emotional. Die Fans erhoben sich von den Sitzen und spendeten lange Applaus, ehe der Schweizer unter Tränen das Wort ergriff und in Richtung Tennis-Welt erklärte: „Ich liebe dieses Spiel so sehr, dass ich bis an meine Grenzen gehen wollte, und dieses Jahr ist meine Grenze erreicht. Es ist niemals einfach, dem Sport, den du so sehr liebst, Goodbye zu sagen.“
Grabher chancenlos
Für dieses Jahr verabschieden musste sich unterdessen auch schon Julia Grabher. Die 30-Jährige verlor gegen die 36-jährige Sorana Cirstea klar in zwei Sätzen (3:6, 0:6). Die Rumänin wurde zwar mehrmals an der Wade behandelt, hatte mit Grabher, die wegen Nackenproblemen ebenfalls behandelt werden musste, aber dennoch keine Probleme.
Lilli Tagger und Jurij Rodionov sind am Montag hingegen in die zweite Runde der Tennis-US-Open eingezogen. Die Osttirolerin siegte gegen die Deutsche Tamara Korpatsch 6:0,7:6(4), Rodionov gewann gegen den Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard 7:6(2),6:0,7:6(4). Das Aus kam hingegen für Sinja Kraus nach einem 3:6,0:6 gegen die als Nummer sieben gesetzte Tschechin Karolina Muchova.
Favoriten setzen sich durch
Am Dienstag steigt zudem Österreichs Top-Tennis-Dame Anastasia Potapova ins Turnier ein. Sie trifft ab etwa 19 Uhr (hier im sportkrone.at-Liveticker) auf Darja Semenistaja. Bei den Damen hat sich nach Aryna Sabalenka, mit Iga Swiatek auch die zweite Topfavoritin souverän in die zweite Runde gespielt. Die Polin setzte sich mit 6:2 und 6:3 gegen Xiyu Wang aus China durch.
Nach der Absage von Jannik Sinner ist bei den Herren unterdessen der Kampf um den Titel so offen wie lange nicht mehr. Carlos Alacaraz hat nach seiner langen Verletzungspause eine souveräne Rückkehr gefeiert und ließ dem Russen Roman Safiullin in drei Sätzen (6:4,6:4,6:4) keine Chance.
Die große US-Hoffnung Ben Shelton hat seine erste Hürde gemeistert und sich gegen Tallon Griekspoor mot 1:6, 6:1, 7:6 und 6:2 durchgesetzt.
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