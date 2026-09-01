US-Open-Nacht: Grabher, Abschied einer Ikone & Co.

Für die US-Open hatte er eine Wildcard erhalten. Nach dem Aus in der ersten Runde wurde es schließlich emotional. Die Fans erhoben sich von den Sitzen und spendeten lange Applaus, ehe der Schweizer unter Tränen das Wort ergriff und in Richtung Tennis-Welt erklärte: „Ich liebe dieses Spiel so sehr, dass ich bis an meine Grenzen gehen wollte, und dieses Jahr ist meine Grenze erreicht. Es ist niemals einfach, dem Sport, den du so sehr liebst, Goodbye zu sagen.“