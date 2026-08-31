Pkw-Lenker (88) übersah beim Abbiegen Lkw: Unfall!

Im benachbarten Freilassing hat sich am Montag zur Mittagszeit ein Verkehrsunfall ereignet: Ein 88-jähriger Autofahrer aus Bayern übersah beim Einfahren in die B20 einen in Richtung Salzburg fahrenden Lkw. Es kam zum Zusammenprall und Rettungseinsatz.
Laut der bayerischen Polizei hatte der 88-jährige Lenker dem Lkw-Fahrer übersehen und ihm durch das Einfahren in die Bundesstraße den Vorrang genommen. Trotz einer Vollbremsung konnte der 33-jährige Österreicher seinen Lastwagen nicht mehr anhalten. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des Bayern in den angrenzenden Graben geschleudert.
Der 88-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr in Freilassing unterstützte die Einsatzkräfte bei der Verkehrsregelung sowie den Aufräumarbeiten.
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