Pkw-Lenker (88) übersah beim Abbiegen Lkw: Unfall!

Laut der bayerischen Polizei hatte der 88-jährige Lenker dem Lkw-Fahrer übersehen und ihm durch das Einfahren in die Bundesstraße den Vorrang genommen. Trotz einer Vollbremsung konnte der 33-jährige Österreicher seinen Lastwagen nicht mehr anhalten. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des Bayern in den angrenzenden Graben geschleudert.