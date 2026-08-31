„Neues Zeitmodell bringt uns mehr Flexibilität“

App für Diensttausch und „Pool“ für Überstunden

„Eine Reform, bei der es um die Dienstzeiten geht, führt naturgemäß zu vielen Ängsten und viel Verunsicherung in der Belegschaft – es kursieren auch viele Desinformationen“, betonte er. Ebenso wie der Innenminister unterstrich auch Tomac, dass das neue Modell, das in Tirol ab April im kommenden Jahr eingeführt werden soll, keine Gehaltseinbußen mit sich bringen werde: „Es schafft bei gleichem Budget eine höhere Effizienz, bessere Planung und mehr Flexibilität unter der Belegschaft.“