Neuer Index: Immer mehr Frustrierte in der Arbeit

Alarmierende Zahlen! Noch nie waren Beschäftigte im Burgenland so unglücklich wie jetzt. Männer seien deutlich unzufriedener.
Seit 2009 erstellt das IFES-Institut im Auftrag der Arbeiterkammer jedes Jahr den Arbeitsklimaindex. Er liefert ein Stimmungsbild über die Arbeitswelt im Burgenland. Die aktuellen Zahlen geben Anlass zur Sorge, denn der massive Abwärtstrend belegt: die Beschäftigten hierzulande sind so unzufrieden wie noch nie. „Der Gesamtindex liegt bei 95 Punkten. Wir liegen damit um fünf Punkte schlechter als im Jahr zuvor und um acht Punkte niedriger als der Rest Österreichs“, erklärt Arbeiterkammer-Expertin Brigitte Ohr-Kapral und ergänzt: „Männer sind deutlich unzufriedener als Frauen.“
Einsamkeit am Arbeitsplatz
Die Gründe für das Rekordtief sind vielfältig. Viele Beschäftigte blicken pessimistisch auf die wirtschaftliche Entwicklung ihrer Betriebe. Gleichzeitig steigt die Einsamkeit am Arbeitsplatz – ein Problem, das besonders in Industrie und Gewerbe zutage tritt. Dort fühlen sich bereits 53 Prozent der Befragten belastet. Digitalisierung und eine dünne Personaldecke könnten diesen Trend verstärken, sagt Ohr-Kapral. Und: Der persönliche Austausch mit Kollegen werde weniger, während die Anforderungen steigen.
Auch der Arbeitsalltag selbst hinterlässt Spuren
37 Prozent der Befragten empfinden die häufige Bildschirmarbeit als belastend. Jeweils 35 Prozent geben die dauerhaft hohe Konzentration und die große Verantwortung für Güter oder Menschen als beschwerlich an. Ein Viertel aller Befragten lähmt dauernder Kundenkontakt oder Parteienverkehr, mehr als jeder Fünfte klagt über künstliches Licht, Lärm oder Hitze.
Das wirkt sich auch gesundheitlich aus. 58 Prozent leiden an Muskelverspannungen und mehr als die Hälfte der Beschäftigten an Rückenschmerzen und Erschöpfung. Auch Augenprobleme (34 Prozent) sowie Ein- und Durchschlafschwierigkeiten gehören für die Burgenländer zum Alltag.
Maßnahmen bis zur Pension
Kein Wunder also, dass vier von zehn Befragten es für unwahrscheinlich halten, bis zum 65. Lebensjahr arbeiten zu können. Die Gründe: körperliche und psychische Belastung sowie ein hohes Maß an Beanspruchung im Job. Viele wollen deshalb ihre Arbeitszeit verringern und wünschen sich mehr gesundheitsfördernde Maßnahmen am Arbeitsplatz. „Wir sollten also nicht über die Anhebung des Pensionsantrittsalters diskutieren, sondern lieber darüber nachdenken, wie es berufstätige Menschen überhaupt gesund bis zur Pension schaffen“, so Ohr-Kapral.
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