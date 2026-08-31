Neuer Index: Immer mehr Frustrierte in der Arbeit

Maßnahmen bis zur Pension

Kein Wunder also, dass vier von zehn Befragten es für unwahrscheinlich halten, bis zum 65. Lebensjahr arbeiten zu können. Die Gründe: körperliche und psychische Belastung sowie ein hohes Maß an Beanspruchung im Job. Viele wollen deshalb ihre Arbeitszeit verringern und wünschen sich mehr gesundheitsfördernde Maßnahmen am Arbeitsplatz. „Wir sollten also nicht über die Anhebung des Pensionsantrittsalters diskutieren, sondern lieber darüber nachdenken, wie es berufstätige Menschen überhaupt gesund bis zur Pension schaffen“, so Ohr-Kapral.