Mehr als 80 Jahre: Die Welt zu Gast in Alpbach

Das Europäische Forum Alpbach 2026 ist voll im Gang. Heute sind die internationalen Gäste im Tiroler Bergdorf keine Besonderheit mehr. Doch in den Anfängen vor mehr als 80 Jahren war die Aufregung groß. Ein Blick zurück.
Nichts weniger als die Zukunft Europas ist Thema beim Europäischen Forum Alpbach, das mehr als 4000 Teilnehmer aus der ganzen Welt ins Alpbachtal bringt. In der heute globalisierten Welt ist das nichts Ungewöhnliches mehr.
Aber wie spannend müssen die Anfänge des Forums vor mehr als 80 Jahren gewesen sein, als plötzlich Staatschefs, Nobelpreisträger oder Philosophen von Weltgeltung durch das Tiroler Bergdorf spazierten, auf den Wiesen saßen und diskutierten oder entzückt die schmucken Holzhäuser in Alpbach und ihre Bewohner bestaunten?
Die Idylle des schmucken Bergdorfs mag 1945 den damaligen Studenten und Visionär Otto Molden sowie den Philosophie-Dozenten Simon Moser inspiriert haben, gerade hier – in der Abgeschiedenheit des Alpbachtales – einen Treffpunkt für Vordenker und Nachdenker einzurichten. Das European Forum Alpbach – wie es heute heißt – war geboren und so mancher Einheimische hat sich in den ersten Jahren über die sonderbaren Gäste aus aller Herren Länder gewundert, die auf den satten Wiesen saßen und lebhaft die Zukunft Europas und der Welt diskutierten.
Heute wird vor allem im Kongresszentrum diskutiert. Die Denkwerkstatt wurde zum Großteil in den Berghang hineingebaut, um das schmucke Ortsbild nicht zu zerstören. Aufnahmen aus dem Archiv des Europäischen Forum Alpbach erlauben einen Blick in die Zeit der Anfänge, als die Teilnehmer sich ihren Platz zwischen Kirche, Feld und Dorfwirt erst suchen mussten. Eine Zeit, in der Europa – so wie heute – im Umbruch war. Eine Zeit, in der – so wie heute – Zuversicht, Besonnenheit und Mut gefragt waren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.