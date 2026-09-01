Mehr als 80 Jahre: Die Welt zu Gast in Alpbach

Heute wird vor allem im Kongresszentrum diskutiert. Die Denkwerkstatt wurde zum Großteil in den Berghang hineingebaut, um das schmucke Ortsbild nicht zu zerstören. Aufnahmen aus dem Archiv des Europäischen Forum Alpbach erlauben einen Blick in die Zeit der Anfänge, als die Teilnehmer sich ihren Platz zwischen Kirche, Feld und Dorfwirt erst suchen mussten. Eine Zeit, in der Europa – so wie heute – im Umbruch war. Eine Zeit, in der – so wie heute – Zuversicht, Besonnenheit und Mut gefragt waren.