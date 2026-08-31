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Ausbruch in Indonesien

Vulkan Sinabung spuckt 3500 Meter hohe Aschewolke

Ausland
31.08.2026 11:08
Der Ausbruch des Sinabung dauerte rund eine Stunde.
Der Ausbruch des Sinabung dauerte rund eine Stunde.(Bild: AFP/HANDOUT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Auf der indonesischen Insel Sumatra ist der Vulkan Sinabung ausgebrochen und hat eine rund 3500 Meter hohe Aschewolke in den Himmel gespuckt. Der Ausbruch dauerte mindestens eine Stunde. Für den 2460 Meter hohen Feuerberg gilt derzeit die zweite von vier Warnstufen.

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Die Behörden riefen Dorfbewohner, Besucher und Touristen auf, das Gebiet rund um den Vulkan zu meiden. Für den Gipfel gilt eine drei Kilometer weite Sperrzone, an der Südostflanke sind es bis zu viereinhalb Kilometer.

Jahrhunderte Ruhe sind vorbei
Der Sinabung gehört zu den aktivsten Vulkanen Indonesiens. Er liegt in der Karo-Hochebene, etwa 50 Kilometer südwestlich der Großstadt Medan. Nach Jahrhunderten weitgehender Ruhe war er 2010 wieder aktiv geworden. Bei einem schweren Ausbruch im Jahr 2014 kamen mindestens 16 Menschen ums Leben. Auch in den folgenden Jahren mussten Anrainer wegen Ausbrüchen und Aschewolken wiederholt ihre Häuser verlassen.

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