Vulkan Sinabung spuckt 3500 Meter hohe Aschewolke

Jahrhunderte Ruhe sind vorbei

Der Sinabung gehört zu den aktivsten Vulkanen Indonesiens. Er liegt in der Karo-Hochebene, etwa 50 Kilometer südwestlich der Großstadt Medan. Nach Jahrhunderten weitgehender Ruhe war er 2010 wieder aktiv geworden. Bei einem schweren Ausbruch im Jahr 2014 kamen mindestens 16 Menschen ums Leben. Auch in den folgenden Jahren mussten Anrainer wegen Ausbrüchen und Aschewolken wiederholt ihre Häuser verlassen.