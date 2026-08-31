Sarah Ferguson kehrt nach Großbritannien zurück

„Anfragen aus aller Welt“

Von einer Fernsehdokumentation ist die Rede, oder auch von einem großen Interview. Eine Quelle sagte der Sun: „Fergie wird mit Anfragen aus aller Welt für Interviews überhäuft, insbesondere von den großen Streamingdiensten, um ihre Sicht der Dinge darzulegen. Sie prüft ihre Optionen. Für sie geht es mehr darum, die redaktionelle Kontrolle zu behalten, als Geld zu verdienen.“