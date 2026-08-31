Sarah Ferguson kehrt nach Großbritannien zurück

Sarah Ferguson, die Ex-Schwägerin von König Charles, sorgt wieder einmal für Wirbel in ihrer britischen Heimat. Nachdem sie nach dem schmachvollen Rauswurf aus der Royal Lodge sieben Monate lang unter anderem in Österreich und der Schweiz untergetaucht war, soll sie wieder britischen Boden betreten wollen – oder dies bereits getan haben.
In einer Grafschaft in der Umgebung von London habe die Ex-Frau von Andrew Mountbatten-Windsor bereits ein Haus mit sechs Schlafzimmern in einer geschützten Wohnanlage angemietet, enthüllten britische Medien am Wochenende. Untätig herumsitzen wird sie dort nicht. Ferguson soll planen, über ihre Verbindung zu Jeffrey Epstein auszupacken, der ihr immer wieder finanziell unter die Arme gegriffen hatte und mit dem ein reger E-Mail-Verkehr nachgewiesen wurde.
„Anfragen aus aller Welt“
Von einer Fernsehdokumentation ist die Rede, oder auch von einem großen Interview. Eine Quelle sagte der Sun: „Fergie wird mit Anfragen aus aller Welt für Interviews überhäuft, insbesondere von den großen Streamingdiensten, um ihre Sicht der Dinge darzulegen. Sie prüft ihre Optionen. Für sie geht es mehr darum, die redaktionelle Kontrolle zu behalten, als Geld zu verdienen.“
Muss Ex-Prinz Andrew zittern?
Spannend für TV-Sender und Streaminganbieter ist die Aussicht auf „Fergies Wahrheit“ auf jeden Fall. Denn auch ihre Kenntnisse über die Freundschaft ihres Ex-Mannes mit Jeffrey Epstein müsste sie dabei zwangsläufig offenlegen, um glaubwürdig zu sein und ein Comeback in der Öffentlichkeit zu rechtfertigen.
Im Oktober 2025 verlor die heute 66-Jährige zusammen mit Andrew Mountbatten-Windsor ihre Titel. Beide wurden aus ihrem gemeinsamen Zuhause, der Royal Lodge in Windsor, zwangsgeräumt. Während König Charles seinen gefallenen Bruder in der Marsh Farm in Sandringham unterbrachte, um ihn möglichst aus der Öffentlichkeit zu entfernen, wurde Ferguson quasi auf die Straße gesetzt.
Luxus-Alm-Aufenthalt im Ausseerland
Seit ihrem Auszug aus der Royal Lodge wohnte sie angeblich einige Monate in einer Luxus-Almhütte im steirischen Ausseerland. Zuletzt soll sie in einem Chalet eines inzwischen verstorbenen reichen Gönners in den Schweizer Alpen bei Verbier untergekommen sein. Ihre Habseligkeiten sollen diese Woche aus Andrews Haus in Sandringham abgeholt worden sein.
Damit sind diesen Herbst alle schwarzen Schäfchen der Royals wieder im Königreich. Auch Prinz Harry und Herzogin Meghan sind nach sechs Jahren in den USA zurück. Sie sollen ein 12 Millionen Pfund (rund 14 Millionen Euro) teures Anwesen in den feudalen Cotswolds gekauft oder gemietet und ihre Kinder Archie und Lilibet dort bereits an einer Schule angemeldet haben.
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