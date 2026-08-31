War‘s das? Al-Hilal löst Vertrag mit Benzema auf

Ersatz bereits gefunden

So sehr, dass sich die Parteien auf einen Abschied geeinigt haben sollen. Romano zufolge sei nun das Karriereende des 38-Jährigen ebenso wahrscheinlich wie eine Unterschrift bei einem neuen Verein. Einen ersatz für den Franzosen hat Al-Hilal jedenfalls bereits gefunden, Ollie Watkins wechselt für 58,4 Millionen Euro von Aston Villa in die Wüste.