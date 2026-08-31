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„Karriereende möglich“

War‘s das? Al-Hilal löst Vertrag mit Benzema auf

Fußball International
31.08.2026 11:53
Al-Hilal und Karim Benzema werden fortan getrennte Wege gehen.
Al-Hilal und Karim Benzema werden fortan getrennte Wege gehen.(Bild: AFP/APA/Fayez NURELDINE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach gerade einmal sieben Monaten geht das Kapitel Al-Hilal für Karim Benzema offenbar auch schon wieder zu Ende. Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, haben sich Spieler und Klub einvernehmlich auf eine Auflösung des Vertrages geeinigt. Wie es für den Franzosen weitergeht, ist unklar, auch das Karriereende soll im Raum stehen ...

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Erst Anfang Februar war Benzema von Al-Ittihad zu Al-Hilal gewechselt, beim 4:2-Sieg zum Saisonauftakt gegen Al-Faisaly am 14. August durfte der Stürmer noch von Beginn an ran.

Dass er in der 70. Minute ausgewechselt wurde, schmeckte dem Ballon-d‘Or-Sieger von 2022 allerdings ganz und gar nicht, seither soll es zwischen Benzema und dem saudischen Topklub kriseln.

Ollie Watkins soll Benzema ersetzen.
Ollie Watkins soll Benzema ersetzen.(Bild: AP/Steve Luciano)

Ersatz bereits gefunden
So sehr, dass sich die Parteien auf einen Abschied geeinigt haben sollen. Romano zufolge sei nun das Karriereende des 38-Jährigen ebenso wahrscheinlich wie eine Unterschrift bei einem neuen Verein. Einen ersatz für den Franzosen hat Al-Hilal jedenfalls bereits gefunden, Ollie Watkins wechselt für 58,4 Millionen Euro von Aston Villa in die Wüste.

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