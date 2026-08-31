TV-Hammer! RTL stellt Kultserie nach 32 Jahren ein

Aktuelle Staffel läuft noch bis März 2027

Doch jetzt gehen der Sender RTL und die Serie getrennte Wege. Die Produktion der Daily Soap für RTL werde über das Jahresende 2026 hinaus nicht fortgesetzt, teilte der Sender am Montag mit. Bereits produzierte Folgen werden demnach vollständig bei RTL und RTL+ zu sehen sein, die aktuelle Staffel läuft noch bis zum März 2027.