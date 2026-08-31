TV-Hammer! RTL stellt Kultserie nach 32 Jahren ein

Traurige Nachrichten für alle Daily-Soap-Fans: Der TV-Sender RTL stellt nach 32 Jahren eine beliebte deutsche Serie ein. Die Produktion werde über das Jahresende 2026 hinaus nicht fortgesetzt, teilte der Sender mit. Fast 8000 Folgen sind bislang gedreht worden ...
Am 28. November 1994 flimmerte die erste Folge der beliebten Daily-Soap „Unter uns“ über die Fernsehbildschirme. Das ist inzwischen fast 32 Jahre her. Seitdem gehören die bekannte Schillerallee, ihre Bewohner und ihre großen und kleinen Dramen für viele Zuschauer zum Alltag.
Aktuelle Staffel läuft noch bis März 2027
Doch jetzt gehen der Sender RTL und die Serie getrennte Wege. Die Produktion der Daily Soap für RTL werde über das Jahresende 2026 hinaus nicht fortgesetzt, teilte der Sender am Montag mit. Bereits produzierte Folgen werden demnach vollständig bei RTL und RTL+ zu sehen sein, die aktuelle Staffel läuft noch bis zum März 2027.
So begründet der Sender das Aus
Der Entschluss sei Teil der strategischen Weiterentwicklung des Nachmittags- und Vorabendprogramms, hieß es von RTL. Den Ausschlag hätten „veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen für tägliche fiktionale Programme, die Entwicklung der Nutzung sowie die zukünftige Ausrichtung der Programmstrecke“ gegeben. Die Serie habe laut Inga Leschek, Chief Content Officer von RTL Deutschland, Fernsehgeschichte geschrieben und werde immer einen besonderen Platz bei RTL haben.
Nur „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ läuft noch länger
„Unter uns“ zählt zu den langjährigsten Serien im deutschen Fernsehen. Seit November 1994 ist die Soap werktags im RTL-Nachmittagsprogramm zu sehen – nur „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ), das bereits seit 1992 bei RTL zu sehen ist, läuft noch länger. Fast 8000 Folgen sind von „Unter uns“ bislang in Köln gedreht worden.
Das Ende von „Unter uns“ muss die Entscheidung von RTL jedoch nicht bedeuten: Die Produktionsfirma Ufa Serial Drama betrachtet die Serie weiterhin als starke fiktionale Marke mit hohem Bekanntheitsgrad und Erzählpotenzial.
Zu einem starken Programm gehört auch, es immer wieder weiterzuentwickeln und auf veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren.
Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland
Ufa-CEO lotet Alternativen aus
Das Unternehmen prüft den Angaben zufolge daher, welche Perspektiven es für die Zukunft der Serie gibt. „,Unter uns‘ ist weit mehr als eine tägliche Serie“, erklärte Ufa-CEO Sascha Schwingel. „Die Schillerallee ist seit über 30 Jahren ein Ort für Figuren, Themen und Geschichten, die Menschen bewegen und begleiten. Diese Geschichten sind für uns noch lange nicht auserzählt.“
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