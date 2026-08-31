Real Madrid mit „Freundschaft“ neu entfesselt

Drei Spiele, drei Siege, 10:2-Tore - Madrid startete furios in die zweite Ära Mourinho. Der Rückhalt ist sowohl bei Stars als auch den Anhängern groß.
Nach zwei Jahren ohne Titel herrscht bei Real Madrid wieder Aufbruchsstimmung. Zumindest vorsichtige. Sie ist mit einem Namen verbunden: Jose Mourinho. Denn mit dem Portugiesen scheinen die „Königlichen“ wieder einen Trainer zu haben, der gleichermaßen den Rückhalt bei Fans wie Spielern genießt.
Ersteres zeigte sich bei seiner Rückkehr ins Estadio Bernabeu gegen Real Sociedad in der Vorwoche, als er schon vor dem 4:1-Triumph vom heimischen Anhang gefeiert wurde. Zweiteres zeigte sich bei den ersten beiden Heimspielen auf dem Feld, denn da waren die Stars in bester Laune.
Allen voran Kylian Mbappe. Nach seinem Hattrick gegen Sociedad traf der Franzose beim gestrigen 4:0 über Malaga zwar nur einmal, leitete aber auch das 2:0, ein Eigentor von Herrero, entscheidend ein. Dazu trafen Bellingham und in der Schlussphase Güler nach Vorarbeit von Vinicius.
Gemeinsam jubeln, gemeinsam arbeiten
Mourinho schafft es im Gegensatz zu Vor-Vorgänger Xabi Alonso, die Diven bei Laune zu halten, die Spieler zu einer Einheit zu formen. „Sie jubeln gemeinsam, arbeiten zusammen. Ich sehe kein Problem mit ihnen. Das Einzige, was ich sehe, ist, dass sie alle überragend sind“, lobte der 63-Jährige. „Wir legen Wert auf Freundschaft und Zusammenarbeit – wenn du das mit Qualität kombinierst, wirst du immer besser.“
Das versprechen den Real-Fans zumindest die ersten Spiele. Drei Siege zum Auftakt einer Trainer-Ära bei Real gab es in den letzten 15 Jahren nur in der ersten Amtszeit von Carlo Ancelotti (2013) sowie unter Santiago Solari (2018). Letzteres dient freilich auch als Warnung, dass ein vielversprechender Start nicht in den großen Erfolg münden muss.
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