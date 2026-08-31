Real Madrid mit „Freundschaft“ neu entfesselt

Gemeinsam jubeln, gemeinsam arbeiten

Mourinho schafft es im Gegensatz zu Vor-Vorgänger Xabi Alonso, die Diven bei Laune zu halten, die Spieler zu einer Einheit zu formen. „Sie jubeln gemeinsam, arbeiten zusammen. Ich sehe kein Problem mit ihnen. Das Einzige, was ich sehe, ist, dass sie alle überragend sind“, lobte der 63-Jährige. „Wir legen Wert auf Freundschaft und Zusammenarbeit – wenn du das mit Qualität kombinierst, wirst du immer besser.“