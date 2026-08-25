Schwerarbeiter müssen für Pension Kalorien zählen

Millionen erkämpft

Doch auch die „Klassiker“ unter den Problemen mit Arbeitgebern hielten die Berater der AKNÖ seit Jahresbeginn auf Trab. 60.000 Niederösterreicher wandten sich etwa wegen ausstehender Löhne und nicht bezahlter Überstunden oder Abfertigungen heuer bereits an die Kammer. In 4000 Fällen zogen die AKNÖ-Juristen sogar vor Gericht. Erfolgreich: 70,7 Millionen Euro wurden so seit Jänner für heimische Beschäftigte erkämpft. „Geld, das weg gewesen wäre, wenn die Betroffenen nicht zu uns gekommen wären“, betont Wieser.