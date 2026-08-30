Immer mehr Gemeinden auf Weg zur Selbstbestimmung

Ein Energiesystem für Strom, Wärme und Mobilität

Die verschiedenen Technologien werden miteinander verbunden und bilden ein neues gemeinsames Energiesystem für Strom, Wärme und Mobilität: Die Gemeinde erzeugt auf ihren Gebäuden selbst Sonnenstrom. Batteriespeicher halten diese Energie für später bereit. Wärmepumpen ersetzen fossile Heizungen. Moderne LED-Systeme reduzieren den Stromverbrauch bei Straßenbeleuchtung und Sportplätzen. Wallboxen und Ladestationen schaffen die Infrastruktur für Elektroautos. Was die Gemeinde nicht selbst erzeugen kann, wird durch Wind- und Photovoltaikstrom aus den großen erneuerbaren Anlagen ergänzt.