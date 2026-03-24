K-Pop-Band BTS: Konkurrenz muss sich warm anziehen

„Alien“ eröffnet mit der selbstbewussten Zeile „This Gon’ Be The Jam Of The Year“ – aber wird er das wirklich? Auch dieser Track ist deutlich stärker im Rap und Hip-Hop verankert als im klassischen Pop. Der Einstieg erfolgt auf Koreanisch, zwischendurch fällt „Seven Aliens“ – ein Bild, das erstaunlich gut zur Band passt. Denn: Wenn man sich ihre Erfolgsgeschichte genauer ansieht, wirkt das Ganze ohnehin fast schon außerirdisch: Seit ihrem Debüt 2013 und ihrem internationalen Durchbruch einige Jahre später sind BTS weltweit präsent, Songs wie „Dynamite“ liefen überall. Und auch optisch scheint die Zeit an ihnen vorbeizugehen – Mitte dreißig und kein einziges Barthaar? Da kann man als normaler Mann schon mal neidisch werden und sogar als Frau. Dabei haben die sieben ihre Pause nicht zum Ausruhen genutzt, sondern ab 2022 nacheinander ihren Militärdienst absolviert – teils unter härteren Bedingungen. Spuren davon? Fehlanzeige. Stattdessen: makellose Haut, oder wie man in der Beautybranche sagt – eine „Glass Skin“. Vielleicht also doch ein bisschen Alien.

„Fya“ schlägt dann eine andere Richtung ein: elektronisch, clubbig, mit treibendem Bass. Ein Track, der klar auf Tanzflächen zielt und bei jeder Afterhour der Hit sein wird. Die Zeile „Club Go Crazy Like Britney, Baby – Hit Me Baby One More Time“ wirkt wie eine augenzwinkernde Hommage an Britney Spears.