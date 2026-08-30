We Say Thank You
35 Years of “Krone bunt”: Celebrate with us!
What the Kronen Zeitung has been delivering daily for many decades—and krone.at by the minute—is explored in greater depth every Sunday: For 35 years, “Krone bunt” has been offering magnificent in-depth stories, in-depth interviews, fascinating profiles, and reports from around the world. Pick up your special edition now from the Sunday paper bag or through your KronePLUS subscription, and continue reading articles by the country’s best journalists—even as early as the evening before in the ePaper!
“Krone bunt” has made history and told the best stories: More than two million people read the magazine supplement of Austria’s most popular daily newspaper every Sunday.
In the current special edition, available throughout Austria on Sunday, you can once again look forward to a packed lineup of stories.
We look back to the early 1990s —and we look ahead: What will the world be like in 35 years?
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“Krone” political editor Christian Nusser speaks with political expert Peter Filzmaier about changes in the global situation and our society.
“Krone” interview icon Conny Bischofberger met with sex expert Gerti Senger for a very intimate conversation about the desires, longings, and preferences of Austrians.
And we visited Austria’s most popular cartoonist, Bruno Haberzettl, at home and looked over the shoulder of the “Krone” illustrator.
For 35 years, “Krone bunt” has always been close to the people—to you, dear readers. We thank you and promise: We’ll stay curious—about people, about stories, about Austria.
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