Nach Renovierung soll der Basilika-Titel folgen

Maria Rain zählt zu den schönsten Wallfahrtskirchen Kärntens. Das Gotteshaus feiert im nächsten Jahr ein besonderes Jubiläum und deshalb möchte die Pfarre auch einen ganz besonderen Titel vom Papst für die Kirche haben.
Hoch über dem Rosental thront die Pfarr- und Wallfahrtskirche von Maria Rain. Und für ein ganz besonderes Jubiläum wird das barocke Gotteshaus auf Vordermann gebracht. „Aktuell finden Renovierungsarbeiten im Inneren der Kirche statt; immerhin begehen wir nächstes Jahr unsere 1100-Jahr-Feier“, erklärt Pfarrer Ulrich Kogler, der sich bereits einen Namen als geistlicher Baumeister machte.
Aber nicht nur der Innenraum der Kirche wird neu ausgemalt, auch neue Elektrik soll die majestätischen Luster zum Erhellen bringen. Und dabei setzt Kogler bewusst auf Betriebe aus der Region.
„Insgesamt 130.000 Euro fließen in die Renovierungsarbeiten. Das ist eine enorme Summe“, sagt Kogler im Gespräch mit der „Kärntner Krone“.
Ansuchen um Basilika-Titel
Doch die Renovierungsarbeiten am Gotteshaus dienen nicht nur dem bevorstehenden Kirchenjubiläum. Die Pfarr- und Wallfahrtskirche soll zudem zur Basilika erhoben werden. „Wir haben die notwendigen Unterlagen dafür vorbereitet und Bischof Josef Marketz wird das Begehren im Herbst bei der Bischofskonferenz einbringen“, verrät Pfarrer Kogler.
Wir haben die Unterlagen bereits vorbereitet. Bis Maria Rain zur Basilika wird, liegt noch ein langer Weg vor uns.
Ulrich Kogler, Pfarrer von Maria Rain
Die Zustimmung der österreichischen Bischöfe reicht aber nicht aus, damit Maria Rain eine Basilika werden kann. Nach einem Ja der Bischöfe wandert das Ansuchen in den Vatikan und muss abermals von einer kirchlichen Instanz den Sanctus erhalten. Passiert dies, dann landet das Ansuchen beim Papst. „Vor uns liegt noch ein sehr langer Weg“, so Kogler.
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