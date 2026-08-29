Nach Renovierung soll der Basilika-Titel folgen

Die Zustimmung der österreichischen Bischöfe reicht aber nicht aus, damit Maria Rain eine Basilika werden kann. Nach einem Ja der Bischöfe wandert das Ansuchen in den Vatikan und muss abermals von einer kirchlichen Instanz den Sanctus erhalten. Passiert dies, dann landet das Ansuchen beim Papst. „Vor uns liegt noch ein sehr langer Weg“, so Kogler.