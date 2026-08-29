Baum über Stromleitung: Wiese und Zaun in Brand

Die Feuerwehren Griffen und Pustritz rückten in der Nacht auf Samstag aus: Der Sturm hatte einen Baum über eine Hochspannungsleitung geworfen – es kam zu einem Brand.
Die Nacht auf Samstag war teilweise stürmisch; gegen 23.30 Uhr stürzte im Bereich Jellenkogel in Wölfnitz im Bezirk Völkermarkt ein Baum auf eine Hochspannungsleitung. Diese riss entzwei und fiel auf einen Stacheldrahtweidezaun.
In weiterer Folge gerieten mehrere Holzzaunpflöcke und Teile der angrenzenden Wiese in Brand. Das Feuer erlosch aber selbstständig.
Die Feuerwehren von Griffen und Pustritz rückten dennoch aus, um an den glühenden Zaunpflöcken und der betroffenen Wiesen ein Wiederaufflammen zu verhindern.
Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.
Im Einsatz standen neben der Polizei und den Feuerwehren auch der Störungsdienst des Netzbetreibers.
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