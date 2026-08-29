Rekordwert für Osttiroler Tourismus in Reichweite

Auf einen erfreulichen Sommer blickte bislang der Osttiroler Tourismusverband (TVBO) zurück. Von Mai bis Juli wurden 192.802 Ankünfte und 607.714 Übernachtungen verzeichnet. Das entspricht einem satten Plus von 7,3 bzw. 2,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mit den Nächtigungen steuert man damit auf ein Rekordergebnis im Vergleichszeitraum der vergangenen fünf Jahre zu. Vor allem die Nationalparkregion Hohe Tauern legte ordentlich zu und ist weiter die beliebteste Ferienregion im Bezirk. Aber auch die Ferienregion Lienzer Dolomiten und das Defereggental legten ordentlich zu. Lediglich das Hochpustertal blieb bislang etwas unter dem Vorjahresniveau (Minus 1,39 Prozent)