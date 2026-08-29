Laimer über Bayerns 5:1-Galastart, WM und LASK

Der FC Bayern München hat zum Auftakt in die neue deutsche Bundesligasaison gegen den VfB Stuttgart am Freitagabend ein 5:1-Schützenfest gefeiert. ÖFB-Teamkicker Konrad Laimer spielte über die volle Distanz und zeigte dabei eine ordentliche Leistung. Es war sein 138. Pflichtspiel für den deutschen Rekordmeister. Nach dem Match fing ihn die „Krone“ in den Katakomben der Allianz Arena ab und bat ihn zum Interview.
Der 29-jährige Salzburger erhielt für seinen Auftritt von den deutschen Boulevardzeitungen die Note 3 (Durchschnitt). „Laimer verteidigte gewohnt konzentriert, und machte viel Druck nach vorn. Solide Leistung des Rechtsverteidigers“, urteilt die Münchner „tz“. Etwas kritischer fällt das Fazit der „Bild" aus: „Fleißig, aber auch mit Ballverlusten. Konnte die Flanke von Mittelstädt vor dem 1:1 nicht verhindern.
„Krone“: Sieg im Supercup gegen Dortmund, jetzt ein 5:1 zum Ligaauftakt – besser kann ein Saisonstart nicht gelingen, oder?
Konrad Laimer: Es war ein sehr guter Start, auch wenn noch nicht alles perfekt war, aber wo vieles schon in die richtige Richtung geht. Es macht einfach Spaß, hier Fußball zu spielen.
Andere europäische Topklubs wie Paris SG sind etwas holpriger in die Saison gestartet. Wie ist es zu erklären, dass es bei den Bayern schon so früh so gut läuft?
Es war auch unsere Vorbereitungszeit nicht einfach. Viele spielten WM und hatten weniger Zeit zur Regeneration. Zudem mussten ein paar neue Spieler in die Mannschaft integriert werden, andere kamen nach Verletzungspause zurück. Aber wir wissen, wie wir Fußball spielen wollen und das haben wir der Konkurrenz heute gezeigt. Der Teamspirit ist spürbar.
Stichwort WM – ist diese noch im Kopf oder bereits verarbeitet (Anmerkung: Österreich schied im Sechzehntelfinale gegen Spanien aus)?
Ui, die ist schon wieder lange her (schmunzelt). Im Fußball geht alles sehr schnell. Ich hatte dazwischen Urlaub, es war schön und tat gut, auch einmal Zeit mit der Familie zu genießen. Aber die WM ist kein Thema mehr, ich bin froh, dass die Ligasaison jetzt wieder losgeht. Darauf konzentriere ich mich jetzt.
Ein abschließender Blick in die Heimat: Österreich stellt in den europäischen Ligabewerben drei Vertreter. Der LASK hat es sensationell in die Champions League geschafft. Wie haben Sie das aufgenommen?
Ich freue mich immer sehr, wenn sich österreichische Vereine für höhere Aufgaben qualifizieren und das Land gut vertreten, noch dazu, wenn es einem dann so spektakulär gelingt, wie dem LASK. Aber Gratulation auch an Sturm Graz und Salzburg. Es ist immer gut, wenn österreichische Klubs auf europäischer Topebene mitmarschieren.
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