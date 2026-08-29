Laimer über Bayerns 5:1-Galastart, WM und LASK

Andere europäische Topklubs wie Paris SG sind etwas holpriger in die Saison gestartet. Wie ist es zu erklären, dass es bei den Bayern schon so früh so gut läuft?

Es war auch unsere Vorbereitungszeit nicht einfach. Viele spielten WM und hatten weniger Zeit zur Regeneration. Zudem mussten ein paar neue Spieler in die Mannschaft integriert werden, andere kamen nach Verletzungspause zurück. Aber wir wissen, wie wir Fußball spielen wollen und das haben wir der Konkurrenz heute gezeigt. Der Teamspirit ist spürbar.