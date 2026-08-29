Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Freue mich, wenn ...“

Laimer über Bayerns 5:1-Galastart, WM und LASK

Deutsche Bundesliga
29.08.2026 11:27
ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer (Im Bild im Zweikampf mit Stuttgarts El Khannouss) gelang mit den ...
ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer (Im Bild im Zweikampf mit Stuttgarts El Khannouss) gelang mit den Bayern ein fulminanter Start die neue Bundesliagsaison.(Bild: GEPA)
Porträt von Franz Hollauf
Von Franz Hollauf

Der FC Bayern München hat zum Auftakt in die neue deutsche Bundesligasaison gegen den VfB Stuttgart am Freitagabend ein 5:1-Schützenfest gefeiert. ÖFB-Teamkicker Konrad Laimer spielte über die volle Distanz und zeigte dabei eine ordentliche Leistung. Es war sein 138. Pflichtspiel für den deutschen Rekordmeister. Nach dem Match fing ihn die „Krone“ in den Katakomben der Allianz Arena ab und bat ihn zum Interview. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der 29-jährige Salzburger erhielt für seinen Auftritt von den deutschen Boulevardzeitungen die Note 3 (Durchschnitt). „Laimer verteidigte gewohnt konzentriert, und machte viel Druck nach vorn. Solide Leistung des Rechtsverteidigers“, urteilt die Münchner „tz“. Etwas kritischer fällt das Fazit der „Bild" aus: „Fleißig, aber auch mit Ballverlusten. Konnte die Flanke von Mittelstädt vor dem 1:1 nicht verhindern. 

„Krone“: Sieg im Supercup gegen Dortmund, jetzt ein 5:1 zum Ligaauftakt – besser kann ein Saisonstart nicht gelingen, oder?
Konrad Laimer: Es war ein sehr guter Start, auch wenn noch nicht alles perfekt war, aber wo vieles schon in die richtige Richtung geht. Es macht einfach Spaß, hier Fußball zu spielen. 

Konrad Laimer im Zweikampf mit Stuttgarts Maximilian Mittelstädt.
Konrad Laimer im Zweikampf mit Stuttgarts Maximilian Mittelstädt.(Bild: GEPA)

Andere europäische Topklubs wie Paris SG sind etwas holpriger in die Saison gestartet. Wie ist es zu erklären, dass es bei den Bayern schon so früh so gut läuft?
Es war auch unsere Vorbereitungszeit nicht einfach. Viele spielten WM und hatten weniger Zeit zur Regeneration. Zudem mussten ein paar neue Spieler in die Mannschaft integriert werden, andere kamen nach Verletzungspause zurück. Aber wir wissen, wie wir Fußball spielen wollen und das haben wir der Konkurrenz heute gezeigt. Der Teamspirit ist spürbar.

Stichwort WM – ist diese noch im Kopf oder bereits verarbeitet (Anmerkung: Österreich schied im Sechzehntelfinale gegen Spanien aus)?
Ui, die ist schon wieder lange her (schmunzelt). Im Fußball geht alles sehr schnell. Ich hatte dazwischen Urlaub, es war schön und tat gut, auch einmal Zeit mit der Familie zu genießen. Aber die WM ist kein Thema mehr, ich bin froh, dass die Ligasaison jetzt wieder losgeht. Darauf konzentriere ich mich jetzt. 

Lesen Sie auch:
Jubel bei den Bayern und Konrad Laimer
Meister bärenstark
Knallerstart! Bayern schießen Stuttgart ab
28.08.2026
Sport Tv Logo
Lothar Matthäus:
„Sind sie schlau, gibt es darauf keine Wetten“
28.08.2026
Wirbel um Personalie
Nach Kritik von Hoeneß: Jetzt wehrt sich Klopp
29.08.2026

Ein abschließender Blick in die Heimat: Österreich stellt in den europäischen Ligabewerben drei Vertreter. Der LASK hat es sensationell in die Champions League geschafft. Wie haben Sie das aufgenommen?
Ich freue mich immer sehr, wenn sich österreichische Vereine für höhere Aufgaben qualifizieren und das Land gut vertreten, noch dazu, wenn es einem dann so spektakulär gelingt, wie dem LASK. Aber Gratulation auch an Sturm Graz und Salzburg. Es ist immer gut, wenn österreichische Klubs auf europäischer Topebene mitmarschieren. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Deutsche Bundesliga
29.08.2026 11:27
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Konrad Laimer
BayernÖsterreichSalzburgDortmund
LASKFC Bayern MünchenVfB StuttgartÖFB
Supercup
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Top 3
Mehr Deutsche Bundesliga
„Freue mich, wenn ...“
Laimer über Bayerns 5:1-Galastart, WM und LASK
„Nur“ 59 Mio. Euro
ÖFB-Kicker dabei: Der größte Underdog aller Zeiten
Bundesliga im Ticker
Borussia Dortmund gegen den HSV ab 18.30 Uhr LIVE
Bundesliga-Konferenz
Leipzig, Hoffenheim & Co. ab 15.30 Uhr im Einsatz
Meister bärenstark
Knallerstart! Bayern schießen Stuttgart ab

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine