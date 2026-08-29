Wegen gestohlenem E-Roller: Mann gibt Schüsse ab

In der Nacht habe er schließlich gegen 3 Uhr zwei Männer angetroffen. Einer von ihnen soll auf seinem gestohlenen E-Roller gestanden sein. Als der 24-Jährige die beiden zur Herausgabe des Rollers aufgefordert habe, sollen diese versucht haben, ihn anzugreifen. Daraufhin habe er seine mitgeführte Schreckschusspistole gezogen und mehrere Schüsse abgegeben.