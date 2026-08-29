Wegen gestohlenem E-Roller: Mann gibt Schüsse ab

Mitten in der Nacht sollen in Wien-Ottakring drei Schüsse gefallen sein. Ein 24-Jähriger wurde wenig später mit einer Schreckschusspistole und einem Schlagring mit ausklappbarer Klinge angehalten. Er behauptet, auf der Suche nach seinem gestohlenen E-Roller gewesen zu sein.
Schüsse in der Nacht auf Freitag sorgten in der Herbststraße in Wien-Ottakring für Aufregung. Zeugen beobachteten gegen 3 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen drei Männern auf offener Straße. Einer der Beteiligten soll dabei eine Schusswaffe gezogen und insgesamt dreimal abgedrückt haben.
Mann auf E-Roller angehalten
Danach verschwanden die Beteiligten. Die Polizei nahm im Zuge der Ermittlungen wenig später einen Mann an, auf den die Personenbeschreibung passte. Er war zudem mit jenem E-Roller unterwegs, der bei der Auseinandersetzung eine Rolle gespielt haben soll.
Bei der Durchsuchung machten die Beamten eine brisante Entdeckung: Der 24-Jährige hatte eine Schreckschusspistole samt Knallmunition bei sich. Außerdem stellten die Polizisten einen Schlagring mit ausklappbarer Klinge sicher.
Auf der Suche nach gestohlenem Fahrzeug
Bei seiner Einvernahme schilderte der Rumäne den Beamten seine Version der Ereignisse. Sein E-Roller sei bereits zwei Tage zuvor gestohlen worden. Deshalb habe er sich mit einem zweiten E-Roller auf die Suche nach dem Fahrzeug gemacht.
In der Nacht habe er schließlich gegen 3 Uhr zwei Männer angetroffen. Einer von ihnen soll auf seinem gestohlenen E-Roller gestanden sein. Als der 24-Jährige die beiden zur Herausgabe des Rollers aufgefordert habe, sollen diese versucht haben, ihn anzugreifen. Daraufhin habe er seine mitgeführte Schreckschusspistole gezogen und mehrere Schüsse abgegeben.
Ob sich der Vorfall tatsächlich so abgespielt hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Identität und Rolle der beiden Männer bei dem nächtlichen Vorfall sind derzeit noch ungeklärt.
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